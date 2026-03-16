Швеція додала 56 млн євро до фонду енергетичної підтримки України

Швеція оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 56 мільйонів євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства Швеції в Україні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Завдяки цьому загальний внесок країни до фонду перевищив 259 мільйонів євро. Новий транш надасть змогу підтримати відновлення критичної енергетичної інфраструктури та підготовку до наступного опалювального сезону. Це також сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України в умовах постійних обстрілів та атак.

Також читайте: Міненерго заявило про плани різко збільшити потужності для імпорту електроенергії

Швеція зміцнює енергетичну підтримку України

У посольстві Швеції наголосили, що їхня країна наразі є другою за обсягом допомоги Україні у сфері енергетики. Кошти будуть використані для відновлення пошкоджених об’єктів, модернізації систем та забезпечення стабільного постачання електроенергії для населення та критичної інфраструктури.

"Ми разом відновлюємо критичну інфраструктуру, вже готуємося до наступної зими та забезпечуємо енергетичну безпеку, щоб Україна залишалася сильною навіть в умовах постійних обстрілів та атак", – підкреслили у посольстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має можливість відновити 2 ГВт генерації до кінця травня, – Шмигаль

Важливість міжнародної допомоги

Допомога Швеції є частиною ширшої програми міжнародної підтримки енергетики України. Завдяки таким внескам українська влада може швидше реагувати на наслідки руйнувань та гарантувати безперебійне постачання електроенергії в регіонах, які зазнали найбільших пошкоджень.

Крім того, це підкреслює стратегічне партнерство між Україною та країнами Європи у забезпеченні енергетичної стійкості під час війни.

Раніше ми повідомляли, що Швеція виділить $22 мільйони на реформу управління побутовими відходами в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створено міжнародний Фонд підтримки транспорту України: угоду підписали чотири країни