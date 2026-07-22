Львів відремонтує 60-річний водогін за 3 мільйони євро від Євросоюзу

Львів планує реконструювати ділянку аварійного магістрального водогону поблизу села Бартатів за кошти Європейського Союзу.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Для реалізації проєкту місто залучить пільговий кредит від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Виконавчий комітет уже погодив висновок щодо доцільності залучення комунальним підприємством "Львівводоканал" кредиту від ЄІБ під місцеву гарантію міста. Для остаточного старту рішення ще має затвердити сесія міськради.

Умови та вартість проєкту

Загальна вартість проєкту перевищує 3,8 млн євро, з яких до 3,2 млн євро становить безпосередньо кредитне фінансування від ЄІБ.

Ініціативу реалізовуватимуть у межах державної програми "Відновлення водопостачання і водовідведення України".

Строк виконання робіт розрахований на період до двох років.

Масштаб робіт та очікуваний ефект

Проєкт передбачає повну реконструкцію 4,4 км магістрального водопроводу. Цю ділянку експлуатують уже понад 60 років, і наразі вона перебуває в аварійному стані.

За даними міськради, після завершення робіт:

безперебійне та якісніше водопостачання отримають близько 125 тис. мешканців Залізничного району Львова;

Залізничного району Львова; скоротяться втрати ресурсу в мережі, що дозволить заощаджувати до 60 тис. кубометрів води щомісяця.

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Допомога від ЄІБ

Нагадаємо, у червні 2026 року група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на Конференції Ukraine Recovery Conference (URC) 2026 у Гданську (Польща) оголосила про новий пакет підтримки на суму понад 470 млн євро.

Як повідомлялося, на конференції Ukraine Recovery Conference Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння з Європейською Комісією та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Першим практичним кроком у межах цього стратегічного партнерства стане проєкт "Інфраструктура західного кордону України", на який банк виділить позику загальним обсягом 120 млн євро. Перший транш фінансування у розмірі 60 млн євро буде погоджений уже до кінця літа 2026 року.

У квітні стало відомо, що Європейський інвестиційний банк цього року планує збільшити фінансування проєктів в Україні ще на 230 млн євро.

28 квітня 2026 року ряд України та Європейський інвестиційний банк підписали угоду про надання консультаційної підтримки. Ініціатива Ukraine FIRST Infrastructure Project Facility спрямована на підвищення якості підготовки інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Напередодні перший віце-прем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що наразі співпраця України з Європейським інвестиційним банком уже охоплює 8 проєктів на суму 1,3 млрд євро.

Раніше в квітні Європейська Комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий пакет фінансування нагальних проєктів відновлення в Україні в обсязі понад 600 млн євро.

До того Мінгромад і ЄІБ визначили ключові напрямки фінансування проєктів відновлення на 2026 рік.

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