У Німеччині виготовлятимуть ядерне паливо російського типу: які умови

Міністерство навколишнього середовища Нижньої Саксонії від імені федерального уряду Німеччини схвалило заявку компанії Advanced Nuclear Fuels (ANF) на розширення заводу в Лінгені.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Це дозволить підприємству виготовляти паливні елементи російського типу для атомних електростанцій у Східній Європі. Дозвіл видали з низкою жорстких безпекових обмежень.

Компанія ANF є дочірньою структурою французької компанії Framatome GmbH. Завод випускатиме гексагональні паливні елементи для водо-водяних енергетичних реакторів (ВВЕР) за ліцензією російської корпорації "ТВЕЛ", що входить до складу "Росатому".

У німецькому міністерстві зазначили, що федеральні органи безпеки не знайшли правових підстав відхилити заявку, оскільки ризики саботажу чи шпигунства не дають законних підстав для відмови у межах ядерного законодавства країни.

Наразі ядерний сектор Росії та імпорт російського урану до Європейського Союзу не підпадають під санкції.

Реакція міністра Німеччини

Міністр охорони навколишнього середовища Нижньої Саксонії Крістіан Мейєр публічно назвав таку співпрацю політичною помилкою.

"Основна увага має бути зосереджена на зменшенні, а не на збільшенні залежності від Росії, особливо в чутливому ядерному секторі", – наголосив посадовець.

Він також нагадав про застереження з боку України, зазначивши, що український досвід та практика інших східноєвропейських держав довели: виготовлення палива для реакторів ВВЕР можливе й без участі Росії.

Умови та обмеження для заводу

Рішенню передували громадські консультації за участі майже 11 тис. осіб та триденні слухання.

Щоб мінімізувати ризики, для підприємства встановили суворі вимоги:

заборона допуску – співробітникам "ТВЕЛ", "Росатому" чи уповноваженим ними особам заборонено в'їзд на об'єкт (винятки можливі лише у крайніх випадках і під суворим наглядом регулятора);

співробітникам "ТВЕЛ", "Росатому" чи уповноваженим ними особам заборонено в'їзд на об'єкт (винятки можливі лише у крайніх випадках і під суворим наглядом регулятора); ІТ-ізоляція – обладнання, ліцензоване "ТВЕЛ", підлягає зовнішньому аудиту та має бути повністю ізольоване від решти інфраструктури заводу;

обладнання, ліцензоване "ТВЕЛ", підлягає зовнішньому аудиту та має бути повністю ізольоване від решти інфраструктури заводу; перевірка постачань – усі готові гадолінієві паливні стрижні, що надходитимуть із Росії, проходитимуть повну перевірку на можливе втручання;

усі готові гадолінієві паливні стрижні, що надходитимуть із Росії, проходитимуть повну перевірку на можливе втручання; контроль персоналу – працівники ANF проходитимуть регулярні інструктажі щодо захисту від шпигунства та саботажу.

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Нагадаємо, у 2024 році Європейський Союз виділив 10 млн євро на розробку альтернативних тепловидільних збірок для реакторів типу ВВЕР, аби зменшити залежність від РФ. Серед партнерів цього проєкту – Україна.

Раніше повідомлялося, що єдина в Болгарії АЕС замінила російське ядерне паливо на американське.

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