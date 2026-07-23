Країни Балтії домовилися про створення спільних резервів енергообладнання

Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися про зміцнення резервних потужностей для своїх енергосистем та вивчення можливості спільного використання аварійного мережевого обладнання в разі серйозних перебоїв.

Так, сторони підписали декларацію, яка зобов'язує три країни спільно оцінити свої потреби в трансформаторах, вежах ліній електропередач, генераторах та іншому аварійному обладнанні, необхідному під час загроз, аварій або системних збоїв, передає LRT.

"Спільні резерви та угода про координацію дій під час надзвичайних ситуацій допоможуть забезпечити надійніше енергопостачання населення, а спільні рішення дозволять більш ефективно та економічно ефективно зміцнити безпеку енергетичної інфраструктури", – сказав міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас.

Угода передбачає, що оператори балтійських систем передачі оцінять свої потреби в резервах, а потім підготують спільну заявку на фінансування Європейського Союзу для придбання та обслуговування обладнання.

Захист об'єктів

Під час зустрічі міністри трьох країн також обговорили захист стратегічних енергетичних об'єктів і погодилися з тим, що дрони "стали новою реальністю безпеки" і що захист від них тепер є "невід'ємною частиною захисту критичної інфраструктури на регіональному рівні".

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У травні цього року повідомлялося, що країни Балтії почали активно вивчати український досвід цивільного захисту на тлі зростання загрози дронових атак і порушень повітряного простору з боку Росії.

Енергетика України

У липні стало відомо, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та планує виділити 920 млн євро.

Окрім того, Європа передала Україні 3,3 тис. тонн обладнання для теплоелектроцентралей (ТЕЦ). Обладнання з виведених із експлуатації європейських ТЕЦ уже допомагають зміцнювати енергетичну стійкість країни.

Станом на середину липня з початку 2026 року до України від міжнародних партнерів та організацій надійшло 4 466 одиниць енергетичного обладнання.

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