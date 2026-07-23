100 договорів на 966 мільйонів гривень: В Україні за бюджетні кошти розмінували понад 16 тисяч гектарів сільгоспземель

В Україні в межах державної програми компенсації вартості гуманітарного розмінування повернули до використання 16,4 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомили в Міністерстві економіки й довкілля, оператори протимінної діяльності з початку дії програми виконали 100 договорів на розмінування земель.

Вартість виконаних робіт склала понад 966 млн грн.

"На сьогодні оператори вже вивільнили близько чверті всіх ідентифікованих забруднених сільськогосподарських земель. При цьому понад половину цього результату було досягнуто лише впродовж 2025 року", – розповів заступник міністра Ігор Безкаравайний.

Де розміновано найбільше

Лідером і за площами розмінованих земель, і за кількістю укладених угод є Харківська область, де оператори закрили 49 договорів на очищення 11,5 тис. га. Роботи коштували 676,7 млн грн.

У Київській та Миколаївській областях оператори очистили приблизно однакову площу сільгоспземель – 2,4 тис. га та 2,1 тис. га відповідно, проте на Київщині ділянки були суттєво більші – тут виконали 14 договорів загальною вартістю 136,6 млн грн, а в Миколаївській – 32 договори на 130,4 млн грн.

На Херсонщині в межах бюджетної програми очистили 368 гектарів у межах 5 договорів на суму 22,5 млн грн.

Кількість заявок

Цьогоріч приймання заявок розпочалося в квітні й станом на липень верифікували заявки на розмінування земель на суму понад 925,2 млн грн.

Центр гуманітарного розмінування вже уклав 35 договорів на проведення робіт зі гуманітарного розмінування сільгоспугідь площею 5,7 тис. га на 580,3 млн грн.

Про програму

Державна програма "Гуманітарне розмінування" передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення, які потребують очищення, та 80% компенсації за вже проведене розмінування земель у період з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року. Участь у програмі можуть взяти агровиробники та господарські товариства, 100% акцій яких належать державі й факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром протимінної діяльності.

Також потенційні учасники програми мають відповідати низці вимог:

не перебувати під санкціями Ради національної безпеки й оборони;

не мати податкового боргу станом на 1 число місяця, що передує місяцю подання заявки;

не підпадати під дію обмежувальних заходів Європейського Союзу;

не мати серед кінцевих власників громадян держави-агресора;

не перебувати в процесі банкрутства, ліквідації або припинення діяльності;

не бути пов'язаними із сертифікованим оператором протимінної діяльності, з яким укладено договір.

Заявку для участі можна подати через Державний аграрний реєстр або через органи місцевої влади, заповнивши заявку в паперовій або електронній формі й наклавши електронний підпис.

Фінансування програми

Державний бюджет на 2026 рік передбачає на гуманітарне розмінування земельних ділянок 1,7 млрд грн.

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Розмінування в Україні

На початку липня повідомлялося, що Центр гуманітарного розмінування підписав 29 договорів із операторами протимінної діяльності на очищення понад 4,2 тис. га земель сільськогосподарського призначення. Загальна вартість угод, укладених за підсумками торгів у системі Prozorro, становить понад 432 млн грн.

За перші півроку в Україні очистили від вибухонебезпечних предметів майже 10 тис. га територій. Це дозволило на 4,4% перевищити показники, які були визначені національним Планом гуманітарного розмінування на цей період.

Як повідомлялося, фізичні та юридичні особи, а також держава Україна зможуть звертатися до Міжнародного реєстру збитків (RD4U) із заявами про відшкодування витрат, пов'язаних із гуманітарним розмінуванням та очищенням територій від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 13 травня Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив тендери на проведення робіт із розмінування приватних сільськогосподарських земель.

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