Скільки грошей українці тримають на банківських рахунках. ІНФОГРАФІКА
Загальна сума вкладів фізичних осіб, зокрема й фізичних осіб-підприємців, у банках України станом на 1 липня цього року склала 1,75 трлн грн, що на 48,6 млрд грн більше за показник у червні.
Як зазначили в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, за пів року загальна сума вкладів зросла на 131,5 млрд грн.
Валюта вкладів
Розподіл вкладів за валютою станом на 1 липня виглядає так:
- вклади в гривні – 1 156,9 млрд грн (+39,5 млрд грн за червень 2026 року);
- вклади в іноземній валюті – 592,4 млрд грн (+9,2 млрд грн за червень 2026 року).
Скільки ФОП серед вкладників
Частка фізичних осіб-підприємців у структурі вкладників станом складала 3,2%, а в структурі суми вкладів зросла до 11,7%.
Сума вкладів ФОП станом на 1 липня становила 204,1 млрд грн.
Які суми мають вкладники
Вклади фізосіб у банківській системі за розмірами виглядають так:
|Розмір вкладу, грн.
|Вкладники, %
|Сума вкладів, %
|до 10 грн.
|40,57
|0,00
|від 10 до 200 000 грн.
|57,29
|26,18
|від 200 000 до 600 000 грн.
|1,45
|20,71
|від 600 000 до 1 000 000 грн.
|0,33
|10,49
|від 1 000 000 до 2 000 000 грн.
|0,22
|12,77
|від 2 000 000 до 4 000 000 грн.
|0,09
|10,54
|від 4 000 000 до 5 000 000 грн.
|0,02
|2,80
|понад 5 000 000 грн.
|0,03
|16,51
|Всього
|100,00
|100,00
У яких банках зберігають гроші
Фізичні особи мають вклади в банках-учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:
Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів.
Станом на 1 липня 2026 року в реєстрі учасників Фонду було 59 банків.
Вклади під час воєнного стану
В Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках України поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Як повідомлялося, станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України перевищила 1,7 трлн грн.
Також стало відомо, що в січні-червні 2026 року банки, які перебувають у процедурі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на задоволення вимог кредиторів 2,96 млрд грн.
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