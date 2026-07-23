Скільки грошей українці тримають на банківських рахунках. ІНФОГРАФІКА

Загальна сума вкладів фізичних осіб, зокрема й фізичних осіб-підприємців, у банках України станом на 1 липня цього року склала 1,75 трлн грн, що на 48,6 млрд грн більше за показник у червні.

Як зазначили в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, за пів року загальна сума вкладів зросла на 131,5 млрд грн.

Валюта вкладів

Розподіл вкладів за валютою станом на 1 липня виглядає так:

вклади в гривні – 1 156,9 млрд грн (+39,5 млрд грн за червень 2026 року);

вклади в іноземній валюті – 592,4 млрд грн (+9,2 млрд грн за червень 2026 року).





Скільки ФОП серед вкладників

Частка фізичних осіб-підприємців у структурі вкладників станом складала 3,2%, а в структурі суми вкладів зросла до 11,7%.

Сума вкладів ФОП станом на 1 липня становила 204,1 млрд грн.

Які суми мають вкладники

Вклади фізосіб у банківській системі за розмірами виглядають так:

Розмір вкладу, грн. Вкладники, % Сума вкладів, % до 10 грн. 40,57 0,00 від 10 до 200 000 грн. 57,29 26,18 від 200 000 до 600 000 грн. 1,45 20,71 від 600 000 до 1 000 000 грн. 0,33 10,49 від 1 000 000 до 2 000 000 грн. 0,22 12,77 від 2 000 000 до 4 000 000 грн. 0,09 10,54 від 4 000 000 до 5 000 000 грн. 0,02 2,80 понад 5 000 000 грн. 0,03 16,51 Всього 100,00 100,00

У яких банках зберігають гроші

Фізичні особи мають вклади в банках-учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів.

Станом на 1 липня 2026 року в реєстрі учасників Фонду було 59 банків.

Вклади під час воєнного стану

В Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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Як повідомлялося, станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України перевищила 1,7 трлн грн.

Також стало відомо, що в січні-червні 2026 року банки, які перебувають у процедурі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на задоволення вимог кредиторів 2,96 млрд грн.

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