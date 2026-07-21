НБУ закликав банки ретельніше перевіряти підозрілих клієнтів

Національний банк України (НБУ) під час нагляду виявив операції компаній-резидентів, які можуть свідчити про спроби ухилення від сплати податків, відмивання коштів або фінансування протиправної діяльності.

Про це йдеться у листі НБУ до банків та банківських асоціацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як працює схема зі "скрутками"

За даними Нацбанку, імпортовану продукцію часто реалізують через мережу торговців за необліковану готівку. Водночас у документах під час проходження ланцюгом пов'язаних фірм один вид товару підміняють іншим.

Це дозволяє ділкам штучно зменшувати податкові зобов'язання або незаконно отримувати відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з бюджету. До таких схем зазвичай залучають новостворені фірми або компанії-оболонки, які тривалий час не працювали.

Критерії та ознаки підозрілих компаній

Регулятор рекомендував банкам звертати увагу на такі ризикові ознаки клієнтів:

незначний статутний капітал, мінімальний штат, відсутність активів , оренди та комунальних платежів за багатомільйонних оборотів;

, оренди та комунальних платежів за багатомільйонних оборотів; постійна зміна власників і адрес, а також використання кількома компаніями спільних IP-адрес, телефонів, електронних пошт або бухгалтерів;

угоди, укладені раніше за дату реєстрації компанії, або підписані керівником, якого на той момент ще не призначили;

транзитний рух коштів, купівля валюти за рахунок економічно недоцільних кредитів від фінкампаній, а також виплата мільйонів нерезидентам за ввезені товари без документів про транспортування та зберігання.

Що вимагають від банків

Нацбанк рекомендує фінустановам ще до встановлення ділових відносин з імпортером з'ясовувати, як і кому той продає товар, чи має складські приміщення, торговельні майданчики або інтернет-магазини.

У разі виявлення підозрілих операцій банк повинен мати обґрунтування своїх дій щодо клієнта, оскільки регулятор враховуватиме ці заходи під час проведення власного нагляду.

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Нагадаємо, Національний банк України планує запровадити єдині стандарти для моніторингу та контролю платіжних операцій.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу.

Як повідомлялося раніше, за перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України передала правоохоронним органам 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій.

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