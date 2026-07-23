Ситуація із судноплавством складна, але не катастрофічна, – Висоцький

Ситуація із судноплавством є складною, однак вона принципово відрізняється від подій 2022 року.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Latifundist.

Україна має розбудовані альтернативні маршрути та потужності для зберігання зерна, а повної зупинки руху суден немає.

"Стовідсоткової блокади суден зараз немає. Це вже відрізняє нинішню ситуацію від 2022 року, коли в тому ж Миколаєві були заблоковані десятки суден. Хоча зрозуміло, що судна мають рухатися не лише на вихід, а й на вхід", – зазначив Висоцький.

Альтернативні маршрути та їхні межі

За останні роки Україна розбудувала портову інфраструктуру на Дунаї, мережу "сухих портів", а також розвинула залізничні й автомобільні маршрути до Європейського Союзу і збільшила парк вагонів.

За словами Висоцького:

автомобільна логістика до Європейського Союзу повністю розбудована;

вартість фрахту наразі перебуває на найнижчому рівні за останні 5-6 років;

історичний максимум українського експорту без залучення глибоководних портів становив близько 3,5 млн тонн на місяць, і країна теоретично може знову наблизитися до цих показників.

Водночас у середньостроковій перспективі альтернативні шляхи не зможуть повноцінно замінити глибоководні порти. Вони мають меншу пропускну спроможність і коштують дорожче, що створює додаткові фінансові витрати для агровиробників та експортерів.

"Альтернативні маршрути дорожчі, але вони є і можуть працювати. Ситуація складна, але це не катастрофа. Це чергова важка фаза війни", – підкреслив Висоцький.

Ризики для зберігання врожаю

Наразі у країні вистачає потужностей для зберігання прогнозованого врожаю ярих культур та кукурудзи, яка надійде восени.

Однак за умови тривалих затримок з експортом Україні потенційно може знадобитися додаткове зберігання для 10-12 млн тонн збіжжя.

Для перестраховки уряд звертатиметься до міжнародних партнерів із проханням надати рукави для зберігання зерна, частину з яких бізнес також закуповуватиме самостійно.

Міністр резюмував, що рівень військово-технічної підготовки України зараз суттєво вищий, ніж у 2022 році, і уряд спільно з військовими та бізнесом працює над відновленням повноцінного експорту.

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Український експорт

Як повідомлялося раніше, з початку року українські морські порти обробили вже 40 млн тонн вантажів, понад половину з яких (більше ніж 20 млн тонн) становить аграрна продукція.

Нагадаємо, із часу запуску в 2023 році станом на початок червня 2026 року українським морським коридором було транспортовано 200 млн тонн вантажів, із яких 118 млн тонн становить зернова продукція.

Також повідомлялося, що Україна за неповні шість місяців поточного року погодила 23 нових напрямів та торговельних умов для експорту продукції. Таким чином, це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки.

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