Порти Великої Одеси працюватимуть, попри заяви Maersk

Інформація про зупинку роботи компанії Maersk у Чорноморську стосується лише одного термінала і не впливає на функціонування всього портового вузла.

Про це повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У відомстві наголосили, що йдеться про тимчасову паузу в операціях Maersk на території Чорноморського рибного порту, а не про закриття всього морського порту "Чорноморськ".

Порт працює без збоїв

Державне підприємство Морський торговельний порт "Чорноморськ" та інші порти Великої Одеси продовжують функціонувати у штатному режимі.

Попри постійні атаки Росії, Український морський коридор працює стабільно, забезпечуючи виконання міжнародних контрактів та відвантаження експорту.

У міністерстві підкреслили, що жодних підстав для заяв про припинення роботи порту немає, а ситуація перебуває під постійним моніторингом у співпраці з портовими адміністраціями та логістичними операторами.

У чому різниця між об'єктами

У профільному відомстві закликають розрізняти двох окремих портових операторів, які функціонують в єдиній акваторії:

Морський порт "Чорноморськ" – один із ключових державних портів України та стратегічний вузол Великої Одеси, через який проходить основний потік експортно-імпортних вантажів;

Чорноморський рибний порт – приватний портовий оператор із власними причалами. Саме на одному з його терміналів компанія Maersk тимчасово поставила операції на паузу.

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Нагадаємо, один із найбільших світових контейнерних перевізників Maersk тимчасово призупиняє надання сервісу до України через "Чорноморський" рибний порт (ЧРП).

Український експорт

Як повідомлялося раніше, з початку року українські морські порти обробили вже 40 млн тонн вантажів, понад половину з яких (більше ніж 20 млн тонн) становить аграрна продукція.

Нагадаємо, із часу запуску в 2023 році станом на початок червня 2026 року українським морським коридором було транспортовано 200 млн тонн вантажів, із яких 118 млн тонн становить зернова продукція.

Також повідомлялося, що Україна за неповні шість місяців поточного року погодила 23 нових напрямів та торговельних умов для експорту продукції. Таким чином, це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки.

Розвиток портів

Раніше повідомлялося, що Світовий банк оприлюднив аналітичні напрацювання щодо поточного стану портової галузі України, ключових викликів її розвитку та можливих напрямів реформ.

До того повідомлялося, що найбільший у світі контейнерний перевізник Mediterranean Shipping Company (MSC) придбав 51% частки контейнерного термінала TIS, який входить до складу найбільшої приватної стивідорної групи України.

У середині травня конкурсна комісія розпочала процедуру конкурентного діалогу в рамках концесійного конкурсу щодо першого (універсального) та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ".

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