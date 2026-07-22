Maersk призупиняє роботу в порту "Чорноморськ" через російські обстріли

Один із найбільших світових контейнерних перевізників Maersk тимчасово призупиняє надання сервісу до України через "Чорноморський" рибний порт (ЧРП).

Про це повідомляє "Маерск Україна".

Рішення ухвалено через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

A.P. Moller - Maersk – данська компанія, один із найбільших у світі операторів контейнерних перевезень та логістики. Група працює у понад 130 країнах світу та володіє сотнями спеціалізованих суден, які забезпечують значну частку світової морської торгівлі.

Що буде з імпортними вантажами

Усі імпортні відправлення, які мали прямувати до порту "Чорноморська", перенаправляють до румунського порту "Констанца".

Судно MEDKON MIRA V.629S – переадресовано до Констанци. Вантажі в Порт-Саїді (Єгипет) – усі відправлення з кінцевою точкою в Чорноморську, які зараз перебувають або очікуються у Єгипті, також спрямують до Румунії.

Якщо порт "Констанца" не влаштовує отримувача, клієнти можуть подати запит на зміну пункту призначення (COD).

Варіанти та умови подальшої доставки вантажів із Румунії в Україну компанія узгоджуватиме з клієнтами індивідуально.

Умови для експортерів

Для клієнтів, які забронювали експортні відправлення з порту "Чорноморськ", Maersk пропонує кілька варіантів:

Безкоштовне скасування або внесення змін до букінгу (без нарахування штрафів). Зміна порту навантаження з Чорноморська на Констанцу зі збереженням чинної ставки морського фрахту (для контейнерів, які вже прийняті на термінал).

У компанії наголосили, що всі запити на скасування чи зміни необхідно погоджувати безпосередньо через представника служби підтримки (Customer Service). Самостійна зміна через сайт може призвести до автоматичного нарахування штрафів.

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Повноцінний морський контейнерний сервіс до портів Одещини Maersk відновив лише влітку 2024 року завдяки роботі українського морського коридору.

Український експорт

Як повідомлялося раніше, з початку року українські морські порти обробили вже 40 млн тонн вантажів, понад половину з яких (більше ніж 20 млн тонн) становить аграрна продукція.

Нагадаємо, із часу запуску в 2023 році станом на початок червня 2026 року українським морським коридором було транспортовано 200 млн тонн вантажів, із яких 118 млн тонн становить зернова продукція.

Також повідомлялося, що Україна за неповні шість місяців поточного року погодила 23 нових напрямів та торговельних умов для експорту продукції. Таким чином, це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки.

Розвиток портів

Раніше повідомлялося, що Світовий банк оприлюднив аналітичні напрацювання щодо поточного стану портової галузі України, ключових викликів її розвитку та можливих напрямів реформ.

До того повідомлялося, що найбільший у світі контейнерний перевізник Mediterranean Shipping Company (MSC) придбав 51% частки контейнерного термінала TIS, який входить до складу найбільшої приватної стивідорної групи України.

У середині травня конкурсна комісія розпочала процедуру конкурентного діалогу в рамках концесійного конкурсу щодо першого (універсального) та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ".

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