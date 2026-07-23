Друкарні отримають до 30 мільйонів гривень компенсації після російських атак

Українські друкарні та видавництва, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів, можуть отримати державні гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання та до 30 млн грн страхового відшкодування за втрачене майно.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Доступні механізми державної допомоги

Гранти на обладнання (до 16 млн грн) – друкарні можуть отримати цільове фінансування на придбання та заміну зруйнованої або пошкодженої друкарської техніки. Страхування воєнних ризиків (до 30 млн грн) – передбачає виплату компенсацій за знищені або пошкоджені будівлі, цехи та складські приміщення. Консультаційна підтримка – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вже надають індивідуальні консультації постраждалим підприємствам щодо оформлення заявок. Розвиток ринку – триває робота над розширенням програми "єКнига", пільговими субсидіями для книгарень на оренду приміщень та оновленням програм закупівлі книжок для публічних бібліотек.

Тетяна Бережна підкреслила, що відновлення друкарських потужностей є питанням культурної стійкості та національної безпеки, а головне завдання – якнайшвидше відновити випуск нових українських книжок.

Чому потрібна термінова допомога

Необхідність ухвалення антикризових заходів зумовлена масштабними втратами книжкового ринку через активізацію ворожих атак.

Лише за липень росіяни знищили понад 1,5 млн примірників українських книжок. Найбільших збитків зазнала друкарня "КОНВІ ПЛЮС", а також видавництва "Книголав" та MIMIR MEDIA (Mison.publishing). Попередньо сума збитків від втрати готової продукції, сировини та видань у друці перевищує 130 млн грн.

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Нагадаємо, склад видавництва "Книголав" було знищено внаслідок атаки Росії в ніч із 18 на 19 липня.

Попередні руйнування

Як повідомлялося, що в ніч на 19 липня внаслідок російського обстрілу було зруйновано склад компанії GoodWine, яка спеціалізується на продажі вин та преміальних продуктів.

У ніч на 2 липня, внаслідок прямого влучення російської ракети було повністю знищено центральний склад іншої відомої мережі виномаркетів – OKWINE.

Також повідомлялося, що через російську атаку в ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалися книги видавництва BookChef. Більшість накладу, а це приблизно 800 тис. книг було знищено.

Росія 1 липня завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено логістичний хаб виробника туалетного паперу та інших засобів гігієни "Сніжна панда".

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 8 липня був знищений склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна".

Під час ранкового обстрілу Кривого Рогу 7 липня руйнувань зазнав логістичний об'єкт компанії "Нова пошта". Компанія офіційно зобов'язалася повністю компенсувати клієнтам вартість втрачених посилок відповідно до їхньої оголошеної вартості.

У ніч на 6 липня внаслідок чергової російської атаки у місті Вишневе Київської області зазнала пошкоджень будівля офіційного дилерського центру Honda.

Скільки складів знищено

Нагадаємо, в Україні лише за пів року зазнали руйнувань понад 300 тис. кв. м складських площ, а посилення атак Росії на українську логістику за останні два місяці призвело до зростання втрат у цьому сегменті.

Таким чином, втрати 2026 року вже можуть наближатися до рівня 2022 року, коли складський сегмент зазнав найбільших збитків за роки війни. Тоді лише в Київській області ворог знищив 400 тис. кв. м професійних складських площ.

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