Мережа "Аврора" інвестувала у розвиток понад 1,8 мільярда гривень з початку року

Мережа мультимаркетів "Аврора" у першому півріччі 2026 року збільшила виторг на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 33,6 млрд грн з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомив генеральний директор (CEO) мережі Тарас Панасенко.

За перші шість місяців року компанія інвестувала у свій розвиток 1,84 млрд грн та відкрила 133 нові магазини в Україні.

Загальна кількість точок мережі вже перевищила 1 900.

За цей же період "Аврора" сплатила майже 5 млн грн податків і зборів, що становить 17,5% чистого виторгу ритейлера.

Вихід на ринок Румунії та ветеранський напрям

Компанія продовжує нарощувати співпрацю з українськими виробниками, залучаючи їх зокрема до експансії на зовнішні ринки: постачальники мережі разом із "Авророю" виходять на ринок Румунії.

Крім того, одним із ключових пріоритетів розвитку ритейлера залишається працевлаштування ветеранів.

Наразі в компанії працюють понад 150 ветеранів, а спеціальний ветеранський напрям займається залученням нових працівників.

Соціальні та благодійні ініціативи

У першому півріччі "Аврора" спрямувала 165 млн грн на благодійні та соціальні проєкти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сума допомоги від компанії сягнула 929 млн грн.

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Нагадаємо, у 2024 році мережа "Аврора" придбала у компанії Dragon Capital Томаша Фіали великий логістичний комплекс під Києвом.

У середині липня 2024 року повідомлялося, що інвестиційна компанія Томаша Фіали Dragon Capital продала свою частку в Arricano, девелоперській компанії, яка управляє та є власницею великих київських ТРЦ "РaйОN", "Проспект" і Sky Mall, а також City Mall у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.

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