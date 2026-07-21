Польська мережа Pepco визначилася, де відкриє перші магазини в Україні

Польська мережа Pepco підтвердила чотири міста, де планує відкрити свої перші магазини в Україні – це Київ, Чернівці, Мукачево та Тернопіль.

Як повідомили в компанії, вихід на український ринок планується в другій половині 2026 року.

Загалом Україна стане для компанії 20 ринком.

У компанії пояснили, що перші локації були визначені в межах початкового плану виходу мережі на український ринок із урахуванням місцевих операційних умов.

Відтак у зв'язку з відкриттям магазинів в Україні Pepco оголошує про початок набору працівників.

Про мережу

Pepco – це загальноєвропейський дискаунтер широкого профілю, який управляє мережею із понад 4 тис. магазинів у 19 країнах Європи та щомісяця обслуговує понад 36 млн клієнтів. Компанія пропонує одяг для всієї родини, а також товари для дому та іграшки.

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Попередні плани

Як повідомлялося, в червні поточного року Pepco оголосила про відкриття перших магазинів в Україні в другій половині 2026 року.

Наприкінці травня стало відомо, що польський ритейлер Pepco, який готується до виходу ринок України, розпочав активне формування локальної команди топменеджерів та фахівців із розвитку.

Раніше повідомлялося, що стратегічний план компанії передбачає відкриття від 5 до 10 магазинів в Україні до кінця 2026 року. В пріоритеті – великі та середні міста і торгові площі від 450 до 700 кв. м.

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