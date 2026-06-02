Польська мережа Pepco офіційно оголосила про вихід на український ринок. Коли відкриються перші магазини?. ФОТО

Польська мережа Pepco оголосила про відкриття перших магазинів в Україні в другій половині поточного року.

Як зазначили в компанії, це буде вихід ритейлера на 20 ринок.

Відкриття першого магазину Pepco в Україні планується наприкінці жовтня 2026 року.

Керівництво магазину

Посаду регіонального менеджера компанії в Україні обійме Арсен Старченко, Марину Попову призначено директоркою з персоналу, Ольгу Агаліді – фінансовою директоркою, а Івана Омельченка – директором з розвитку мережі.

Про ритейлер

Pepco – це загальноєвропейський дискаунтер широкого профілю, який управляє мережею із понад 4 тис. магазинів у 18 країнах Європи та щомісяця обслуговує понад 36 млн клієнтів. Компанія пропонує одяг для всієї родини, а також товари для дому та іграшки.











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Відкриття магазинів

Наприкінці травня стало відомо, що польський ритейлер Pepco, який готується до виходу ринок України, розпочав активне формування локальної команди топменеджерів та фахівців із розвитку.

Офіційним ексклюзивним представником мережі, який наразі займається підбором оптимальних площ для запуску, виступає консалтингова компанія Retail & Development Advisor.

На початковому етапі технічний департамент ритейлера координує роботи з підрядниками щодо облаштування перших локацій.

Тоді повідомлялося, що стратегічний план компанії передбачає відкриття від 5 до 10 магазинів в Україні до кінця 2026 року. Наразі в пріоритеті – великі та середні міста і торгові площі від 450 до 700 кв. м.

На початку квітня цього року повідомлялося, що польська мережа Pepco розглядає вихід на ринок України. Як повідомили тоді в Асоціації ритейлерів України (RAU), перші магазини бренду можуть відкритися в 2026 році.

Онлайн-шопінг

У травні також стало відомо, що найбільший маркетплейс Польщі – Allegro – готується вийти на український ринок, а вже в червні цього року хоче перейти до першого етапу експансії.

У дослідженні Gradus повідомлялося, що українці дедалі частіше використовують онлайн-шопінг: вони експериментують із новими марками, порівнюють пропозиції на різних платформах і обирають покупки онлайн як звичний елемент щоденного досвіду. Водночас популярні маркетплейси та магазини поступово формують власні ролі та ніші в споживчій поведінці.