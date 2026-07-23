Будівництво свердловини на Троєщині: ексочільник КП "Плесо" отримав підозру в розтраті пів мільйона
Колишньому керівникові київського комунального підприємства "Плесо" повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час будівництва артезіанської свердловини в зоні відпочинку "Троєщина".
Про це повідомили Київська міська прокуратура та поліція Києва.
За даними слідства, у травні 2024 року КП "Плесо" уклало з приватною компанією договір на будівництво свердловини в Деснянському районі столиці. Вартість контракту становила понад 3,3 млн грн.
Правоохоронці встановили, що тодішній очільник підприємства підписав акти приймання виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і обладнання.
Показники у проєктно-кошторисній документації були суттєво завищені.
За результатами судових експертиз, вартість фактично виконаних робіт переплатили майже на 475 тис. грн.
Що загрожує експосадовцю
Колишньому керівникові комунального підприємства інкримінують правопорушення за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).
Екскерівнику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За інформацією прокуратури, суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.
Згідно з даними у відкритих реєстрах, посаду генерального директора КП "Плесо" у 2024 році обіймав В'ячеслав Савицький.
Нагадаємо, у 2024 році Подільська окружна прокуратура міста Києва провела обшуки на території комунального підприємства "Плесо".
Інші розслідування
Раніше Служба безпеки України спільно з Київською міською прокуратурою викрили схему привласнення понад 10 млн грн коштів публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Центренерго".
Як повідомлялося, прокурори Офісу Генерального прокурора в межах кримінального провадження щодо закупівель вугілля для ПАТ "Центренерго" забезпечили повернення до державного бюджету понад 114 млн грн, перерахованих як авансові платежі.
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