Будівництво свердловини на Троєщині: ексочільник КП "Плесо" отримав підозру в розтраті пів мільйона

Колишньому керівникові київського комунального підприємства "Плесо" повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час будівництва артезіанської свердловини в зоні відпочинку "Троєщина".

Про це повідомили Київська міська прокуратура та поліція Києва.

За даними слідства, у травні 2024 року КП "Плесо" уклало з приватною компанією договір на будівництво свердловини в Деснянському районі столиці. Вартість контракту становила понад 3,3 млн грн.

Правоохоронці встановили, що тодішній очільник підприємства підписав акти приймання виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і обладнання.

Показники у проєктно-кошторисній документації були суттєво завищені.

За результатами судових експертиз, вартість фактично виконаних робіт переплатили майже на 475 тис. грн.

Що загрожує експосадовцю

Колишньому керівникові комунального підприємства інкримінують правопорушення за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

Екскерівнику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією прокуратури, суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.

Згідно з даними у відкритих реєстрах, посаду генерального директора КП "Плесо" у 2024 році обіймав В'ячеслав Савицький.

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Нагадаємо, у 2024 році Подільська окружна прокуратура міста Києва провела обшуки на території комунального підприємства "Плесо".

Інші розслідування

Раніше Служба безпеки України спільно з Київською міською прокуратурою викрили схему привласнення понад 10 млн грн коштів публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Центренерго".

Як повідомлялося, прокурори Офісу Генерального прокурора в межах кримінального провадження щодо закупівель вугілля для ПАТ "Центренерго" забезпечили повернення до державного бюджету понад 114 млн грн, перерахованих як авансові платежі.

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