Компенсації аграріям за втрачений через атаки РФ врожай збільшать удвічі, – Висоцький

Міністерство аграрної політики та продовольства розробляє механізм збільшення компенсаційних виплат агровиробникам, які втратили збіжжя на прифронтових територіях, до понад 10 тис. грн за гектар оброблюваних угідь.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

Збільшення виплат понад удвічі з урахуванням інфляції

За словами Висоцького, програма підтримки стосуватиметься сільгоспвиробників, чиї посіви були знищені в межах 50 км від зони бойових дій.

"За попередніми розрахунками, розмір компенсації за втрачені посіви може становити близько 10 460 грн на гектар. Для порівняння, раніше виплата становила 4 700 грн за га, тож пропонується переглянути її розмір з урахуванням індексу інфляції", – зазначив Висоцький.

Оцінка збитків та строки ухвалення рішення

На сьогодні втрати посівів зафіксовані на території близько 4 тис. га. Остаточний обсяг пошкоджених площ визначать у серпні після завершення збирання ранніх ярих культур.

Відповідну постанову про збільшення виплат Мінагрополітики планує подати на розгляд Кабінету Міністрів у листопаді цього року.

Обговорення підтримки прифронтових аграріїв

Також наприкінці серпня планується проведення Всеукраїнського аграрного форуму. Під час заходу окремо обговорять питання допомоги та системної підтримки агровиробників, які продовжують працювати на прифронтових територіях.

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Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України перерахувало банкам 242,4 млн грн для виплат у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.

Як повідомлялося, в середині липня Міністерство економіки оновило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, під час придбання яких агровиробники можуть отримати компенсацію у розмірі 25% вартості.

У червні Міністерство економіки України вперше здійснило виплату підвищеної компенсації за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва для аграріїв із прифронтових територій.

Також повідомлялося, що за пів року обсяг імпорту в Україну техніки для збирання та обмолоту врожаю, косарок, а також машин для сортування яєць і плодів зменшився на 6,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $255,1 млн.

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