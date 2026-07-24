Французький гігант TotalEnergies вийде з російського підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2"

Французький нафтовий гігант TotalEnergies вийде з російського підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2".

Про це оголосив генеральний директор французької компанії Патрік Пуянн, передає Reuters.

Так, російська влада схвалила передачу 10% акцій Total компанії Nordline, дочірній компанії мажоритарного власника російського заводу "Новатек", і угоду завершать найближчим часом.

При цьому TotalEnergies досі володіє частками в інших активах у Росії. Зокрема, компанія залишається власником 20% заводу "Ямал СПГ", а також 19,4% у самому "Новатеку".

Право власності в РФ

Після західних санкцій проти Росії Total зберегла право власності на ключові російські заводи, що експортують скраплений газ, але розглядала можливість продажу акцій, оскільки Європейський Союз заборонить своїм компаніям імпортувати цей газ у 2027 році або продавати його в інших юрисдикціях.

"Невдовзі після того, як "Арктик СПГ-2" став об’єктом санкцій США у листопаді 2023 року, "Новатек" звернувся до нас щодо можливої передачі нашої частки", – сказав Пуянн.

Він додав, що ця пропозиція відповідає інтересам компанії, до того ж Total уже знецінила проєкт на $4,1 млрд у 2022 році та оголосила про форс-мажор наступного року.

При цьому Пуянн не назвав цю угоду "продажем", а прессекретар TotalEnergies відмовився коментувати, чи очікує Total компенсації за свою частку та за якою ціною.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України багато іноземних фірм продали російські активи або їх було конфісковано російською владою.

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Продаж російського СПГ

У квітні повідомлялося, що найбільший російський виробник скрапленого природного газу – компанія "Новатек" – створив компанію для будівництва власних суден та плавучих споруд на тлі нестачі газовозів через санкції.

У серпні торік найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу "Новатек" вперше знайшов покупця на газ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" з моменту запуску наприкінці 2023 року. Раніше покупці відмовлялися імпортувати газ через ризик потрапити під вторинні санкції США.

Відмова від російських енергоносіїв

Нагадаємо, починаючи з 25 квітня Європейський Союз почав запроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця цього року.

Раніше Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв'язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Угода передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до кінця 2026 року та припинення постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами до 30 вересня 2027 року.

При цьому грецька судноплавна компанія Dynagas зможе й надалі перевозити російський скраплений газ у межах компромісу щодо нового пакету європейських санкцій проти Росії.

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