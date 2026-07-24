Правоохоронці викрили схему з контрабандою спирту на 97 мільйонів гривень

Понад 117 тонн етилового та метилового спирту вартістю майже 97 млн грн незаконно ввезли в Україну під виглядом присадки до пального.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору схеми та двом її виконавцям.

Схема з підставною фірмою та фальшивими документами

За даними слідства, підозрювані налагодили імпорт великих партій підакцизного спирту з приховуванням від митного контролю. У документах зазначали фальшиве найменування та змінювали код товару.

Для реалізації схеми використовували підприємство, зареєстроване на підставну особу. Митникам подавали документи із завідомо неправдивими відомостями про фактичний вміст цистерн.

Водії вантажівок, за даними правоохоронців, не знали про справжній характер вантажу.

Що загрожує підозрюваним

Дії трьох фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

незаконне переміщення підакцизних товарів через митний кордон за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі;

через митний кордон за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі; внесення неправдивих відомостей до документів для реєстрації юридичної особи;

використання підроблених документів.

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Нагадаємо, 16 липня 2026 року Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області викрило продаж фальсифікованого алкоголю невідомого походження – справу скерували до суду.

Як повідомлялося, в травні цього року Бюро економічної безпеки викрило незаконне виробництво та збут алкогольної продукції в Києві та Чернігівській області. Із незаконного обігу вилучено контрафактної продукції та обладнання орієнтовною вартістю 4,7 млн грн.

Наприкінці березня Бюро економічної безпеки в Київській області повідомили про підозру підприємцю, який організував повний цикл виробництва контрафактної алкогольної продукції.

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