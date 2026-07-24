Відшкодування збитків і уникнення суду: БЕБ працює над новим механізмом урегулювання порушень

Бюро економічної безпеки України працює над новим механізмом досудового врегулювання податкових кримінальних правопорушень, який має створити умови, за яких платник податків зможе добровільно відшкодувати завдані державі збитки ще під час досудового розслідування, а після виконання визначених законом умов кримінальне провадження може бути закрите.

Так, результати роботи детективів БЕБ у Одеській області підтвердили доцільність такого механізму.

Деталі справи

Під час досудового розслідування детектиаи вони встановили, що підприємець, який реалізовував квіти через мережу роздрібних та оптових магазинів в Одесі та Києві, організував схему ухилення від сплати податків через так зване "дроблення" бізнесу.

У цій діяльності брали участь понад 60 осіб, а кошти від продажу продукції надходили на рахунки більш як 30 підконтрольних ФОП.

Як результат – бюджет недоотримав понад 10 млн грн податків.

Відшкодування збитків

Водночас, ще під час досудового розслідування, підприємець повністю відшкодував завдані державі збитки, добровільно перерахував 1 млн грн на підтримку Збройних Сил України та привів діяльність підприємства у відповідність до вимог законодавства.

На підставі ч.4 ст. 212 Кримінального кодексу України суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Чим допоможе новий механізм

"Запропонований механізм дозволить платникам податків добровільно компенсувати завдані державі збитки ще на стадії досудового розслідування. Це сприятиме оперативнішому наповненню бюджету, зменшенню навантаження на систему кримінальної юстиції, детінізації економіки та створенню умов для повернення бізнесу до прозорої діяльності", – зазначили в БЕБ.













Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше в червні детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили розслідування щодо ухилення від сплати податків відомою мережею квіткових магазинів. Компанія організувала схему штучного дроблення бізнесу, щоб мінімізувати податкові зобов'язання.

Вимога МВФ

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд включив до програми розширеного фінансування (EFF) новий структурний маяк із терміном виконання до кінця грудня 2026 року. Він передбачає подання до Верховної Ради конкретних правил боротьби з ухиленням від оподаткування через спрощену систему.

Раніше аналітики зазначали, що чинна податкова система України стимулює вітчизняні компанії штучно стримувати власне зростання та вдаватися до "дроблення" бізнесу.

Читайте також: Змова на тендерах: АМКУ оштрафував постачальників Міноборони на майже 30 мільйонів гривень