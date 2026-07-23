Змова на тендерах: АМКУ оштрафував постачальників Міноборони на майже 30 мільйонів гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував трьох суб’єктів господарювання на загальну суму 29,8 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час участі в державних закупівлях.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету.

За даними відомства, підприємства брали участь у процедурах закупівель індивідуального обмундирування, які проводили Міністерство оборони України та ДП "Агенція закупівель у сфері оборони".

Загальна очікувана вартість відповідних торгів становила 388 млн грн.

У чому полягало порушення

Під час розслідування Комітет встановив факти, які свідчать про спільне та координоване здійснення цими компаніями господарської діяльності, єдність їхніх економічних інтересів та узгоджену підготовку тендерних пропозицій задля спотворення результатів торгів.

АМКУ визнав такі дії порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції" та наклав на порушників грошовий штраф.

Заборона на участь у тендерах на три роки

Згідно із законом України "Про публічні закупівлі", притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії на тендерах є підставою для відмови йому в участі у процедурах закупівель протягом наступних трьох років.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Інші змови на тендерах

Раніше Антимонопольний комітет України оштрафував дві приватні компанії на загальну суму понад 51,8 млн грн за антиконкурентну змову під час участі у великих державних торгах.

Нагадаємо, АМКУ торік викрив змову компаній у торгах, проведених для державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Також АМКУ оштрафував дві фірми на 36 млн за змову на оборонному тендері. Установа виступала замовником тендера на закупівлю штормового одягу для військових, очікувана вартість якого становила понад 80 млн грн.

Станом на кінець червня 2026 року у зведеному переліку Антимонопольного комітету України перебувають 2 857 компаній. Їхній сукупний річний дохід за 2025 рік перевищив 302 млрд грн, а чистий прибуток склав 6 млрд грн.

Як повідомлялось раніше, у 2025 році в Україні було проведено понад 3,51 млн процедур закупівель, проте переважна більшість із них відбулася поза конкурентним полем.

Читайте також: Антимонопольний комітет не виявив змови на ринку пального: виступ Кириленка у Раді