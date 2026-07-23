Боротьба з ухиленням від податків та "дробленням": МВФ висунув нову вимогу Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) включив до програми розширеного фінансування (EFF) новий структурний маяк із терміном виконання до кінця грудня 2026 року.

Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику, передає Інтерфакс-Україна.

Він передбачає подання до Верховної Ради конкретних правил боротьби з ухиленням від оподаткування через спрощену систему.

Як зазначається у документі, нове законодавство має розв’язати такі проблеми:

штучний поділ (дроблення) бізнесу для збереження пільгових лімітів;

маніпулятивне перемикання між різними податковими режимами;

використання спрощеної системи для приховування реальних трудових відносин та уникнення сплати зарплатних податків і єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Критерії трудових відносин та кадри

Паралельно експерти МВФ рекомендували переглянути проєкт нового Трудового кодексу в частині визначення зайнятості. Вони зауважили, що вимога виконання щонайменше п’яти з восьми критеріїв для встановлення трудових відносин створює надмірний тягар доведення для контролюючих органів.

На думку фонду, достатньою є відповідність лише трьом критеріям.

Також у МВФ наголошують, що детінізація економіки вимагає додаткових ресурсів для фіскальних органів.

Державна митна служба (ДМС):

після призначення у квітні 2026 року нового керівника митниці уряд має забезпечити достатнє фінансування для повторної атестації всіх посадовців, яка має розпочатися в середині року.

Бюджет-2027:

документ повинен передбачити належні асигнування для Держмитслужби (ДМС), Державної податкової служби (ДПС) та Бюро економічної безпеки (БЕБ), щоб покращити їхню спроможність наймати та утримувати кваліфіковані кадри.

Позиція української влади

У меморандумі українська сторона відзначила складність ухвалення подібних рішень у парламенті, однак підтвердила відданість скасуванню пільг з ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Це вважається важливим кроком для боротьби з тіньовою економікою, мобілізації доходів, євроінтеграції та залучення донорської допомоги.

Водночас урядовці звернули увагу на ризики: адміністративні реформи без ретельного планування та впровадження можуть призвести до тимчасових втрат бюджетних доходів.

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Окрім нових вимог щодо податків та кадрів, Міжнародний валютний фонд у межах цього ж оновленого Меморандуму оприлюднив свіжий макроекономічний прогноз для України.

Нагадаємо, раніше аналітики зазначали, що чинна податкова система України стимулює вітчизняні компанії штучно стримувати власне зростання та вдаватися до "дроблення" бізнесу.

За оцінкою МВФ, в Україні спостерігається явище "відсутньої середини": у країні є велика кількість малих підприємств та висока концентрація зайнятості у великих компаніях.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд очікує, що у 2027-2031 роках Україна стане однією з п'яти європейських країн із найвищими темпами економічного зростання.

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