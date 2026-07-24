У Раді пропонують визнати водіїв електросамокатів учасниками дорожнього руху та ввести штрафи

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №15443 та №15444 щодо регулювання руху легкого персонального електричного транспорту, забезпечення безпеки пішоходів і посилення відповідальності за порушення.

Про це йдеться в документі на сайті парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці, стрімке зростання кількості електросамокатів, моноколіс та гіроскутерів зумовило правову невизначеність.

Наразі їхні користувачі не мають чіткого правового статусу водіїв чи пішоходів, що ускладнює притягнення порушників до відповідальності.

Що пропонують змінити для користувачів

Визнати користувачів легкого електротранспорту учасниками дорожнього руху.

Де їздити:

рух дозволяється велосипедними доріжками, за їх відсутності – краєм проїжджої частини або узбіччям;

рух тротуаром допустимий лише як виняток – зі швидкістю пішохода (до 5 км/год) та з його абсолютним пріоритетом.

Вік та швидкість:

максимальна швидкість у населених пунктах – до 20 км/год;

дітям до 14 років дозволено їздити лише під наглядом дорослих у закритих зонах.

Заборони:

забороняється керувати у стані сп'яніння, користуватися гаджетами під час руху та переїжджати пішохідні переходи на колесах.

А також обов'язкове використання світловідбивачів та фар у темну пору доби.

Вимоги до операторів прокату

Компанії-прокатники зобов’яжуть:

програмно обмежувати швидкість до 20 км/год (у парках та зонах відпочинку – до 12 км/год);

блокувати рух кількох осіб на одному самокаті за допомогою датчиків ваги;

впроваджувати геозонування (геофенсинг) для контролю зон руху та паркування.

Які штрафи загрожують

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення:

за порушення правил дорожнього руху (ПДР) водіями електротранспорту – штраф 340 грн (20 неоподатковуваних мінімумів);

(20 неоподатковуваних мінімумів); за порушення вимог до прокату (зокрема відсутність програмного обмеження швидкості) – штрафи для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та посадових осіб від 3 400 до 5 100 грн (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів).

У пояснювальній записці до законопроєкту також зазначається, що за даними Патрульної поліції та медиків за 2023-2025 роки, кількість інцидентів за участю електросамокатів щорічно зростала на 60-70%.

Близько 45% усіх дорожньо-транспортних пригод за участю електросамокаті становлять наїзди на пішоходів, понад 70% госпіталізованих водіїв були без шоломів, а 15% аварій сталися у стані алкогольного сп'яніння.

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Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради з питань транспорту вже рекомендував ухвалити законопроєкт №3023 щодо врегулювання руху персонального електротранспорту.

ДТП з електросамокатами

Як повідомлялося, за останні півтора року суди розглянули щонайменше 132 справи щодо ДТП за участю електросамокатів.

У 79% випадків винуватцями аварій визнавали водіїв електросамокатів – це 104 справи. Майже у третині проваджень фігурували неповнолітні – 38 випадків, або 29% усіх справ, які дійшли до судового розгляду.

Нагадаємо, 3 травня на Київщині водій автомобіля Peugeot зіткнувся з електросамокатом, на якому перебували двоє малолітніх дітей. Унаслідок аварії 10-річний хлопчик загинув на місці події, а 8-річний отримав численні травми.

Наприкінці травня на сайті Київської міської державної адміністрації було зареєстровано петицію №14248 із закликом запровадити обмеження щодо використання електросамокатів.

У зверненні пропонується заборонити користування електросамокатами особам до 18 років з міркувань безпеки, а також встановити штраф у розмірі 10 тис. грн для батьків, які дозволяють неповнолітнім керувати таким транспортом.

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