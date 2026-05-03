Водій збив електросамокат з двома дітьми на Київщині: 10-річний хлопчик загинув, 8-річний – поранений. ФОТО

У неділю, 3 травня, у Київській області водій автомобіля Peugeot здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому їхали двоє малолітніх. 10-річний хлопчик загинув на місці, 8-річний дістав численні травми.

Що відомо про ДТП?

Аварія сталася о 18:11 по вулиці Чумацькій в селі Гатне Фастівського району.

За попередніми даними правоохоронців, 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись по головній дорозі, на перехресті з вулицею Трояндова, яка є другорядною дорогою, здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому їхали дві дитини.

Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний потерпілий дістав численні травми та був доставлений до медичного закладу.

Розпочато розслідування 

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Топ коментарі
+45
А два ребенка на электросамокате на дороге - это нормально ... 10 и 8 лет , куда еще меньше ?
03.05.2026 22:51 Відповісти
+31
Мають судити батьків дітей, оскільки самокат це транспортний засіб. Батьки купили і дозволили використовувати тз дітям без їхнього нагляду і тим більше на дорозі.
03.05.2026 22:45 Відповісти
+28
Еще раз повторяю - 10 и 8 лет на самокате , который может ехать очень быстро . Где взрослые - картошку копают ?
03.05.2026 22:57 Відповісти
Той самий паскудний випадок, коли так склалася карма.
І хай ти 1 000 000% правий.
Але все.
Просто так склалося.
Став причетний до смерті дітей.
Що далі?
А далі ніщо.
Єдиний вихід - смерть.
До повномасштабки написав би - застрелися.
Зараз - мобілізуйся та просись на довгі виходи.
Але ще й 100% впевнений - якесь цивільне чмо на тому зовсім непоганому пежорику.
Буде відмазуватися.
Буде робити вигляд ніби нічого не сталося.
04.05.2026 09:03 Відповісти
НІЧОГО СТРАШНОГО НЕ ВІДБУЛОСЬ ДЛЯ ВОДІЯ АВТОМОБІЛЯ.

ВИНУВАТИМ Є ВОДІЙ ЕЛЕКТРОСАМОКАТА.

ТОМУ:
- його страхова компанія відшкодує шкоду власнику автомобіля - і все: буде їздити далі.
04.05.2026 13:01 Відповісти
Ти не розумієш. Тут психологічний фактор. Я теж не живу у світі рожевих єдинорогів.
Маю особисте кладовище дохлих підорів.
Але колись давно випадково збив машиною собаку - і досі за це згадую.
04.05.2026 13:07 Відповісти
собаку і дитину - жалко

людську дурість - ні
04.05.2026 13:22 Відповісти
Батьки ідіоти
04.05.2026 10:47 Відповісти
Всі хто захищають водія - потенційні вбивці, якщо мають авто, бо не знають ПДР. А також потенційні самогубці, бо не знають ПДР.
04.05.2026 14:17 Відповісти
Ну розкажи нам про свої "знання" ПДР. Що саме порушив водій, якщо він, допустимо, не перевищував швидкість?
04.05.2026 17:12 Відповісти
