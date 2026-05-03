Водій збив електросамокат з двома дітьми на Київщині: 10-річний хлопчик загинув, 8-річний – поранений. ФОТО

У неділю, 3 травня, у Київській області водій автомобіля Peugeot здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому їхали двоє малолітніх. 10-річний хлопчик загинув на місці, 8-річний дістав численні травми.

Про це повідомила поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про ДТП?

Аварія сталася о 18:11 по вулиці Чумацькій в селі Гатне Фастівського району.

За попередніми даними правоохоронців, 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись по головній дорозі, на перехресті з вулицею Трояндова, яка є другорядною дорогою, здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому їхали дві дитини.

Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний потерпілий дістав численні травми та був доставлений до медичного закладу.

Дивіться також: Водій збив 13-річну дівчинку в Ірпені: вона у комі

Розпочато розслідування

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Суддя збила 11-річного хлопчика на переході у Кривому Розі: справу передано до суду, - Офіс Генпрокурора