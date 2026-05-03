Водій збив електросамокат з двома дітьми на Київщині: 10-річний хлопчик загинув, 8-річний – поранений. ФОТО
У неділю, 3 травня, у Київській області водій автомобіля Peugeot здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому їхали двоє малолітніх. 10-річний хлопчик загинув на місці, 8-річний дістав численні травми.
Про це повідомила поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про ДТП?
Аварія сталася о 18:11 по вулиці Чумацькій в селі Гатне Фастівського району.
За попередніми даними правоохоронців, 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись по головній дорозі, на перехресті з вулицею Трояндова, яка є другорядною дорогою, здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому їхали дві дитини.
Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний потерпілий дістав численні травми та був доставлений до медичного закладу.
Розпочато розслідування
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
