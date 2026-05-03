Водитель сбил электросамокат с двумя детьми на Киевщине: 10-летний мальчик погиб, 8-летний - ранен. ФОТО

В воскресенье, 3 мая, в Киевской области водитель автомобиля Peugeot столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое малолетних детей. 10-летний мальчик погиб на месте, 8-летний получил многочисленные травмы.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о ДТП?

Авария произошла в 18:11 на улице Чумацкой в селе Гатное Фастовского района.

По предварительным данным правоохранителей, 37-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по главной дороге, на перекрестке с улицей Трояндовая, которая является второстепенной дорогой, совершил столкновение с электросамокатом, на котором ехали два ребенка.

В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, 8-летний пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Начато расследование 

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Топ комментарии
+28
А два ребенка на электросамокате на дороге - это нормально ... 10 и 8 лет , куда еще меньше ?
03.05.2026 22:51 Ответить
+23
Мають судити батьків дітей, оскільки самокат це транспортний засіб. Батьки купили і дозволили використовувати тз дітям без їхнього нагляду і тим більше на дорозі.
03.05.2026 22:45 Ответить
+21
8ми і 10ти річним хлопчикам не місце на дорозі
03.05.2026 22:45 Ответить
поліція з радаром і ТЦК - перші вороги "мудрого українського наріту", який за Конституцію і Закон

ви - КЛОУНИ !!!!!
з 95-го кварталу !
на ВСЕ життя !!!

бидлота....

.
04.05.2026 01:32 Ответить
Швидше за все це діти з неблагополучних сімей, в яких батькам насрати на цих дітей. Народжують їх, щоб отримати дитячі гроші - в селах це дуже розповсюджена практика...
04.05.2026 02:01 Ответить
бажаю всім українцям, щоб всі так неблагополучно жили в двоповерхових будинках як на тому фото із с. Гатне

йлопе.... кацапський

.
04.05.2026 02:10 Ответить
