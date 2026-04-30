Новости ДТП в котором участвовала судья
1 276 13

Судья сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Кривом Роге: дело передано в суд, - Офис Генпрокурора

Судья сбила ребенка на пешеходном переходе: что известно?

Днепропетровская областная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении судьи одного из районных судов Кривого Рога, которая сбила на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что грозит

"Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему", — говорится в сообщении.

Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Читайте также: Судья, сбившая двух подростков на переходе в Харькове, предстанет перед судом, - прокуратура

Состояние мальчика

Сообщается, что в результате наезда мальчик получил тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимацию, он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Читайте также: Судья в Харьковской области сбила двух подростков на пешеходном переходе, - ГБР

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 9 февраля 2026 года около 16:30 судья, находясь за рулем автомобиля BMW, двигаясь на красный свет светофора, допустила наезд на ребенка.
  • Позже судье одного из районных судов города Кривой Рог, которая совершила наезд на 11-летнего мальчика, сообщили о подозрении.

ДТП Кривой Рог судья Офис Генпрокурора Днепропетровская область Криворожский район
Топ комментарии
БМВ -це не бренд, це діагноз...

30.04.2026 14:29 Ответить
А якщо ним керує суддя-то це чийсь вирок.

30.04.2026 14:44 Ответить
скорыш за все хлопчика заставлять вибачатися перед суддею а батьків заставлять ремонтувати тазік судьокині

30.04.2026 15:06 Ответить
Схоже що це дійсно так. Останнім часом до мене потрапляє різноманітна інфа про неадекватну поведінку власників БМВ на дороггах України. Ця машина взагалі не призначена для наших доріг! Особливо для руху в містах - надзвичайно швидкий розгін. В той же час завдяки низькому кліренсу БМВ неможливо взагалі використовувати поза містом - найменша ямка на трасі і політ в кювет гарантовано. Схоже що люди які купують БМВ непрактичні та орієнтовані на "статус" і "понти". Скористатись всіма можливостями цієї машини на наших дорогах неможливо, а спроби приводять до загибелі водіїв та аварій з тяжкими наслідками. До того ж будь який ремонт надзвичайно дорогий.
30.04.2026 15:38 Ответить
Як би самі гинули, той біс з ними, але постійно створення небезпеки для інших...
30.04.2026 15:51 Ответить
Держава теж має контролювати "автопарк" і "наполегливо рекомендувати" використання автомобілів які відповідають стану доріг. Багато молодих водіїв без досвіду водіння просто не розуміють що саме вони купують і чим це для них може скінчитися.
30.04.2026 16:15 Ответить
Шкода хлопчика. Хай видужає. Направили до суду - гарно. Цікаво,що про вироки РОКАМИ не чути...Як там мер Славянска?? Вже не кажучи про круп, коломойських, чернишовоміндичей та інших золотояйцевих "патріотів"....про вовківкнязевих - суддів навіть питати нічого...А так да....направили...
30.04.2026 14:45 Ответить
Судді Тандиру хоч ікнулося, цікаво?
30.04.2026 15:28 Ответить
Малюнок Юрія Журавля
30.04.2026 14:56 Ответить
скорыш за все хлопчика заставлять вибачатися перед суддею а батьків заставлять ремонтувати тазік судьокині
30.04.2026 15:06 Ответить
Надо провести опрос кого больше ненавидят украинцы, судей, прокуроров, депутатов, тцк, мусоров это очень было бы интересно узнать, может украинцы вовсе их не ненавидят а очень даже любят и уважают власть видимо знает примерный результат и поэтому и нет таких опросов любят ну и пусть любят дальше...
30.04.2026 15:07 Ответить
Суддя збила хлопчика,там же на місці розглянула справу і винесла сама собі штраф.
30.04.2026 16:38 Ответить
Не може цього бути, скоріше за все тут присутній "дитячий алкоголізм"
30.04.2026 16:53 Ответить
 
 