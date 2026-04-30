Судья сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Кривом Роге: дело передано в суд, - Офис Генпрокурора
Днепропетровская областная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении судьи одного из районных судов Кривого Рога, которая сбила на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что грозит
"Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему", — говорится в сообщении.
Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Состояние мальчика
Сообщается, что в результате наезда мальчик получил тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимацию, он до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 9 февраля 2026 года около 16:30 судья, находясь за рулем автомобиля BMW, двигаясь на красный свет светофора, допустила наезд на ребенка.
- Позже судье одного из районных судов города Кривой Рог, которая совершила наезд на 11-летнего мальчика, сообщили о подозрении.
