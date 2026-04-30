Суддя збила 11-річного хлопчика на переході у Кривому Розі: справу передано до суду, - Офіс Генпрокурора

Дніпропетровська обласна прокуратура завершила розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді одного з районних судів Кривого Рогу, яка збила на переході 11-річного хлопчика.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що загрожує

"Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Також читайте: Суддя, яка збила двох підлітків на переході в Харкові, постане перед судом, - прокуратура

Стан хлопчика

Повідомляється, що внаслідок наїзду хлопчик дістав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімації, він і досі перебуває у важкому стані.

Також читайте: Суддя на Харківщині збила двох підлітків на пішохідному переході, - ДБР

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 9 лютого 2026 року близько 16:30 суддя, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, рухаючись на червоне світло світлофора, допустила наїзд на дитину.
  • Пізніше судді одного з районних судів міста Кривий Ріг, яка допустила наїзд на 11-річного хлопчика, повідомили про підозру.

БМВ -це не бренд, це діагноз...
30.04.2026 14:29 Відповісти
А якщо ним керує суддя-то це чийсь вирок.
30.04.2026 14:44 Відповісти
Схоже що це дійсно так. Останнім часом до мене потрапляє різноманітна інфа про неадекватну поведінку власників БМВ на дороггах України. Ця машина взагалі не призначена для наших доріг! Особливо для руху в містах - надзвичайно швидкий розгін. В той же час завдяки низькому кліренсу БМВ неможливо взагалі використовувати поза містом - найменша ямка на трасі і політ в кювет гарантовано. Схоже що люди які купують БМВ непрактичні та орієнтовані на "статус" і "понти". Скористатись всіма можливостями цієї машини на наших дорогах неможливо, а спроби приводять до загибелі водіїв та аварій з тяжкими наслідками. До того ж будь який ремонт надзвичайно дорогий.
30.04.2026 15:38 Відповісти
Як би самі гинули, той біс з ними, але постійно створення небезпеки для інших...
30.04.2026 15:51 Відповісти
Держава теж має контролювати "автопарк" і "наполегливо рекомендувати" використання автомобілів які відповідають стану доріг. Багато молодих водіїв без досвіду водіння просто не розуміють що саме вони купують і чим це для них може скінчитися.
30.04.2026 16:15 Відповісти
Шкода хлопчика. Хай видужає. Направили до суду - гарно. Цікаво,що про вироки РОКАМИ не чути...Як там мер Славянска?? Вже не кажучи про круп, коломойських, чернишовоміндичей та інших золотояйцевих "патріотів"....про вовківкнязевих - суддів навіть питати нічого...А так да....направили...
30.04.2026 14:45 Відповісти
Судді Тандиру хоч ікнулося, цікаво?
30.04.2026 15:28 Відповісти
30.04.2026 14:56 Відповісти
скорыш за все хлопчика заставлять вибачатися перед суддею а батьків заставлять ремонтувати тазік судьокині
30.04.2026 15:06 Відповісти
Надо провести опрос кого больше ненавидят украинцы, судей, прокуроров, депутатов, тцк, мусоров это очень было бы интересно узнать, может украинцы вовсе их не ненавидят а очень даже любят и уважают власть видимо знает примерный результат и поэтому и нет таких опросов любят ну и пусть любят дальше...
30.04.2026 15:07 Відповісти
Суддя збила хлопчика,там же на місці розглянула справу і винесла сама собі штраф.
30.04.2026 16:38 Відповісти
Не може цього бути, скоріше за все тут присутній "дитячий алкоголізм"
30.04.2026 16:53 Відповісти
 
 