Суддя збила 11-річного хлопчика на переході у Кривому Розі: справу передано до суду, - Офіс Генпрокурора
Дніпропетровська обласна прокуратура завершила розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді одного з районних судів Кривого Рогу, яка збила на переході 11-річного хлопчика.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що загрожує
"Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Стан хлопчика
Повідомляється, що внаслідок наїзду хлопчик дістав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімації, він і досі перебуває у важкому стані.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 9 лютого 2026 року близько 16:30 суддя, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, рухаючись на червоне світло світлофора, допустила наїзд на дитину.
- Пізніше судді одного з районних судів міста Кривий Ріг, яка допустила наїзд на 11-річного хлопчика, повідомили про підозру.
