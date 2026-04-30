Суддя збила 11-річного хлопчика на переході у Кривому Розі: справу передано до суду, - Офіс Генпрокурора

Дніпропетровська обласна прокуратура завершила розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді одного з районних судів Кривого Рогу, яка збила на переході 11-річного хлопчика.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що загрожує

"Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Також читайте: Суддя, яка збила двох підлітків на переході в Харкові, постане перед судом, - прокуратура

Стан хлопчика

Повідомляється, що внаслідок наїзду хлопчик дістав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімації, він і досі перебуває у важкому стані.

Також читайте: Суддя на Харківщині збила двох підлітків на пішохідному переході, - ДБР

Що передувало?