В Україні сповільнилася промислова інфляція: ціни виробників упали на 4% за місяць

В Україні за підсумками червня 2026 року сповільнилося зростання цін у промисловості. У річному вимірі промислова інфляція впала до 39,1% порівняно з 45,2% у травні.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За місяць (у червні проти травня) ціни промислових виробників знизилися на 4,1%.

Для порівняння, місяцем раніше фіксувалося зростання на 1,2%.

Ключовим фактором падіння цін стало здешевлення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

У цій сфері тарифи та ціни впали одразу на 11,1%.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Промислова інфляція

Нагадаємо, у травні 2026 року ціни виробників промислової продукції в Україні зросли на 45,2% у річному вимірі порівняно з травнем минулого року.

За даними Держстату, це прискорення промислової інфляції стало найвищим показником річного зростання за останній рік.

Споживча інфляція

Водночас в Україні гальмує і споживча інфляція. За підсумками червня 2026 року споживчі ціни в Україні порівняно з травнем знизилися на 0,1%, а в річному вимірі темпи інфляції опустилися до позначки 7,2%.

Для порівняння, у травні темпи споживчої інфляції сповільнилися до 8,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція дещо прискорилася і становила 7,9% у річному вимірі.

Нагадаємо, у травні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% після підвищення на 1,4% у квітні, 1,7% у березні та 1% у лютому.

Читайте також: Інфляція в Україні перевищила попередній прогноз: НБУ пояснив причини