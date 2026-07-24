В Україні сповільнилася промислова інфляція: ціни виробників упали на 4% за місяць
В Україні за підсумками червня 2026 року сповільнилося зростання цін у промисловості. У річному вимірі промислова інфляція впала до 39,1% порівняно з 45,2% у травні.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За місяць (у червні проти травня) ціни промислових виробників знизилися на 4,1%.
Для порівняння, місяцем раніше фіксувалося зростання на 1,2%.
Ключовим фактором падіння цін стало здешевлення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
У цій сфері тарифи та ціни впали одразу на 11,1%.
Промислова інфляція
Нагадаємо, у травні 2026 року ціни виробників промислової продукції в Україні зросли на 45,2% у річному вимірі порівняно з травнем минулого року.
За даними Держстату, це прискорення промислової інфляції стало найвищим показником річного зростання за останній рік.
Споживча інфляція
Водночас в Україні гальмує і споживча інфляція. За підсумками червня 2026 року споживчі ціни в Україні порівняно з травнем знизилися на 0,1%, а в річному вимірі темпи інфляції опустилися до позначки 7,2%.
Для порівняння, у травні темпи споживчої інфляції сповільнилися до 8,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція дещо прискорилася і становила 7,9% у річному вимірі.
Нагадаємо, у травні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% після підвищення на 1,4% у квітні, 1,7% у березні та 1% у лютому.
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