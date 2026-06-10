Інфляція в Україні перевищила попередній прогноз: НБУ пояснив причини

Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили прогнозну траєкторію, оприлюднену Національним банком в Інфляційному звіті за квітень 2026 року. Основним чинником відхилення стало швидше зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги на тлі збільшення витрат бізнесу на енергоресурси, оплату праці та логістику.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Продукти харчування: змішана динаміка

У травні річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 4,6%.

Зокрема:

свинина дорожчала повільніше завдяки зростанню внутрішньої та імпортної пропозиції;

курятина також демонструвала сповільнення зростання цін;

яйця подешевшали через збільшення пропозиції;

огірки дорожчали повільніше на тлі стриманого попиту;

яблука знизилися в ціні через активні продажі залишків урожаю.

Водночас тривало стрімке подорожчання гречки та пшона через обмежену пропозицію, високу собівартість переробки та стабільний попит.

Базова інфляція та оброблені продукти

Базова інфляція прискорилася до 7,9% у річному вимірі, а зростання цін на оброблені продукти харчування сягнуло 10,4%.

Серед ключових чинників:

соняшникова олія дорожчала через дефіцит сировини та зупинки окремих виробництв;

хліб зростав у ціні через подорожчання сировини, пакування та логістики;

риба і морепродукти дорожчали через зростання витрат на пальне та зберігання.

Водночас уповільнилося зростання цін на ковбасні вироби завдяки стабілізації вартості свинини та курятини.

Ціни на непродовольчі товари залишалися практично незмінними і становили 0,3% у річному вимірі.

Послуги та адміністративно регульовані ціни

Інфляція послуг у травні прискорилася до 13,6% через зростання витрат бізнесу на пальне, оплату праці та електроенергію.

Швидше дорожчали:

транспортні послуги (перевезення речей, автосервіс, курси водіння);

послуги дозвілля та краси.

Водночас зупинилося зростання цін на таксі, а також на послуги ресторанів і закладів швидкого харчування.

Адміністративно регульовані ціни зросли на 10,2%, що пов’язано з подорожчанням проїзду в міському транспорті через зростання вартості пального. Також сповільнення зростання цін на тютюнові вироби припинилося.

Пальне та загальні інфляційні тенденції

Інфляція пального прискорилася до 38,7% у річному вимірі переважно через низьку базу порівняння. У місячній динаміці бензин дорожчав, тоді як дизельне пальне та автогаз дешевшали.

"Загальна інфляція очікувано сповільнилася під впливом сезонних чинників, однак фундаментальний ціновий тиск зберігався через подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергоресурси та логістику. Ці та інші чинники враховуватимуться під час ухвалення наступних рішень із монетарної політики", ‒ зазначили у НБУ.

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Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у травні 2026 року сповільнилося до 0,9% після 1,4% у квітні, 1,7% у березні та 1% у лютому. Порівняно з травнем 2025 року, коли інфляція становила 1,3%, у річному вимірі показник за травень 2026 року знизився до 8,2% проти 8,6% у квітні.

У квітні 2026 року річна інфляція прискорилася до 8,6%. У помісячному вимірі ціни зросли на 1,4%. Основним фактором прискорення інфляційних процесів залишалося подорожчання пального, зумовлене підвищенням світових цін на нафту.