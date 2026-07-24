БЕБ повернуло до бюджету 23,5 мільйона гривень: будівельна компанія приховувала податки

Будівельне підприємство, яке виконувало роботи за бюджетні кошти, відшкодувало понад 23,5 млн грн несплаченого податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, компанія упродовж п’яти років ремонтувала мости на автодорогах державного значення та зводила захисні споруди на об’єктах критичної інфраструктури на замовлення державної установи.

Схема ухилення від податків

У 2025 році підрядник отримав за виконані роботи понад 141 млн грн.

Однак ці кошти підприємство не відобразило у податковій звітності з ПДВ, а відповідні податкові накладні так і не зареєструвало. У результаті державний бюджет недоотримав понад 23,5 млн грн.

Схему виявили аналітики Бюро економічної безпеки у місті Києві, що стало підставою для відкриття кримінального провадження. За участю Державної податкової служби суму збитків повністю підтвердили.

Повернення коштів та закриття справи

Ще до повідомлення про підозру керівник компанії перерахував усю суму несплаченого ПДВ до бюджету.

Дії директора кваліфікували за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Оскільки збитки державі відшкодовано повністю, до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

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Раніше до суду скерували справу щодо керівниці відомого ритейлера електроніки через умисне ухилення від сплати податків. Компанія також повністю відшкодувала завдані державі збитки.

Нагадаємо, на початку цього місяця БЕБ викрило схожу схему з ФОПами, але це була квіткова мережа магазинів. Упродовж 2025 року підприємство приховало у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від реалізації квітів.

Як повідомлялося раніше, БЕБ також викрило в Одесі підпільне виробництво контрафактних коштовностей. Тоді незаконний продаж золотих прикрас та аксесуарів під виглядом всесвітньо відомих брендів організували через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах.

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