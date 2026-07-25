Власник бренду Durex продасть частину свого бізнесу в Росії

Британський виробник побутових товарів Reckitt Benckiser погодився продати свій російський бізнес у сфері гігієни місцевій компанії Arnest Management.

Як пише Reuters, британська компанія продовжує скорочувати свою присутність у Росії, тому цей продаж є ще одним кроком уперед у планах Reckitt.

Компанія вперше заявила про такі плани ще в 2022 році після того, як низка великих західних компаній зазнала критики за продовження роботи в Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Reckitt Benckiser виробляє та продає сотні найменувань побутової хімії та медичних препаратів, включно із засобами для чищення Cillit Bang, Vanish та Calgon, знеболювальним Nurofen, льодяниками від кашлю Strepsils, засобами для депіляції Veet та презервативами Durex, більш ніж у 200 країнах.

Що передбачає угода

Reckitt заявила, що обмеження російського уряду на виведення капіталу за кордон означають, що компанія отримає обмежений дохід від продажу.

В угоду входять, зокрема, виробничий об'єкт у Москві, інтелектуальна власність на місцевий бренд, а також переведення близько 400 співробітників до Arnest Management.

При цьому права інтелектуальної власності на глобальні бренди не входять до угоди, і Reckitt збереже свій російський бізнес у сфері охорони здоров’я.

Збитки компанії

Reckitt очікує зафіксувати збитки після оподаткування в розмірі близько $233,05 млн за весь рік, із яких близько $166,46 млн відобразять у результатах за перше півріччя.

Водночас угода не матиме жодного суттєвого впливу на скоригований операційний прибуток або скоригований прибуток на акцію.

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У жовтні 2022 року повідомлялося, що компанія Reckitt хоче передати новому власнику працюючий бізнес у РФ. Компанія тоді збиралася працювати в тісному контакті з російською командою, опрацьовуючи різні варіанти для забезпечення впорядкованого процесу.

У вересні 2024 року транснаціональний концерн Unilever отримав дозвіл російського уряду на продаж місцевих активів. Компанія є одним із лідерів світового ринку косметики, парфумерії, побутової хімії та інших товарів повсякденного попиту. Їй належать бренди Axe, Dove, Rexona, Knorr, Lipton, Domestos та інші.