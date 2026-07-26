Uber звільнив 10% працівників техпідтримки через ШІ

Американський сервіс замовлення поїздок Uber Technologies скоротив близько 10% співробітників підрозділу обслуговування клієнтів (Community Operations).

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення пояснили спрощенням організаційної структури та активнішим впровадженням технологій штучного інтелекту (ШІ).

Це перший випадок, коли Uber прямо пов'язав скорочення персоналу з підвищенням ефективності завдяки штучному інтелекту.

"Ми досягли певних успіхів у використанні ШІ, але щоб повністю реалізувати його потенціал, нам потрібна ефективна організація. Ми не можемо масштабувати передові технології поверх фрагментованих процесів", – зазначила віцепрезидентка Uber з глобальних операцій Community Operations Мегха Єтадка.

Вона додала, що структура підрозділу стала "надто складною та роз'єднаною".

Окрім звільнень, компанія зобов'язала частину віддалених працівниць та працівників переїхати до одного з офісів-хабів відповідно до політики повернення до офісної роботи.

Попередні скорочення

Це вже вдруге у компанії скорочують працівників за останні місяці.

У червні Uber звільнив 23% співробітниць та співробітників кадрового підрозділу (People Division), що становило менш ніж 1% від загальної чисельності персоналу (загалом у компанії працює близько 34 тисяч осіб по всьому світу).

Раніше в травні Uber повідомляв про сповільнення найму нових фахівців через ширше застосування ШІ всередині компанії.

Наразі у компанії відкрито понад 500 вакансій – переважно для інженерів, які працюватимуть над напрямом роботаксі.

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Скорочення через ШІ

Нагадаємо, від початку 2026 року в в глобальній IT-галузі відбулося 363 хвилі скорочень, що торкнулися майже 150 тис. працівників.

Водночас дедалі більше експертів сумніваються, що саме штучний інтелект є головною причиною звільнень.

До того повідомлялося, що компанія Amazon планує використовувати штучний інтелект для пришвидшення процесу створення фільмів та телешоу, навіть попри те, що Голлівуд побоюється, що штучний інтелект скоротить робочі місця та назавжди змінить галузь.

Як повідомлялося раніше, німецька фінансова корпорація Allianz, яка є найбільшою страховою компанією Європи, планує скоротити сотні робочих місць у своєму підрозділі Allianz Partners.

Як штучний інтелект розвивається в Україні

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Gradus, комерційна привабливість штучного інтелекту для українців залишається низькою. Більшість громадян регулярно користуються нейромережами для навчання чи роботи, але роблять це виключно в безкоштовному форматі.

У квітні стало відомо, що національну велику мовну модель (LLM) "Сяйво" тренуватимуть на унікальних текстах: Державна архівна служба України (Укрдержархів) передала 10 терабайтів даних.

У березні 2026 року Україна почала співпрацювати з міжнародною компанією Beyond PL, яка спеціалізується на інфраструктурі для штучного інтелекту та є партнером компанії Nvidia. Компанія надасть обчислювальні потужності (GPU) для тренування моделей, на яких працюватимуть державні ШІ-продукти.

У травні 2026 року Міністерство економіки за підтримки Міністерства цифрової трансформації спільно з AI HOUSE та Українським католицьким університетом (UCU) запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар'єрів цифровізації – обробки рукописних даних.

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