Без торгів на Донеччині замовили укриття на 11 мільйонів у збиткової фірми з одним працівником

Обласне комунальне підприємство (ОКП) "Донецьктеплокомуненерго" 28 травня без проведення відкритих торгів уклало договір на 11,5 млн грн із київським товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Ві-лоджікал" на постачання тимчасових захисних споруд для прифронтової Донеччини.

Про це повідомляє інформаційне агентство Вчасно з посиланням на дані системи Prozorro.

Замовник обґрунтував закупівлю без конкуренції тим, що перебуває на території активних бойових дій.

Згідно з угодою, до кінця року підрядник має поставити 24 тимчасові захисні споруди за ціною 479,2 тис. грн за одиницю.

Кожна конструкція повинна комплектуватися двома шахтними ізолювальними саморятівниками (ШСС) та двома автономними переносними лампами. Конкретне місце поставки в договорі не вказане.

За даними видання йдеться, що оприлюднені документи не містять детальних технічних характеристик споруд – розмірів, матеріалів, класу захисту чи результатів випробувань або сертифікатів.

Закупівлю оформили як постачання товару, а не будівельні роботи, що дозволило уникнути розроблення проєктної документації, державної експертизи та технічного нагляду.

Що відомо про підрядника

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Ві-лоджікал" зареєстроване у листопаді 2024 року зі статутним капіталом 2 тис. грн. Ця закупівля стала першим і єдиним державним контрактом компанії в системі Prozorro.

Аналіз фінансово-господарської діяльності фірми виявив такі деталі:

у 2025 році в компанії офіційно працювала лише одна людина;

у балансі відсутні основні засоби – немає обладнання, виробничої техніки, транспорту чи іншої бази для власного виробництва металоконструкцій;

активи компанії на кінець 2025 року становили близько 1 тис. грн, а рік вона завершила зі збитком у 962 грн;

під час реєстрації основними видами діяльності була "діяльність у сфері права". КВЕД змінили на "виробництво будівельних металевих конструкцій" лише в червні 2025 року;

фірма зареєстрована у Києві на вул. Світлицького, 35 – це адреса масової реєстрації, де числиться близько 40 юридичних осіб.

Власники та пов'язані компанії

За даними YouControl, "Ві-лоджікал" порівну належить Володимиру Коляді (Київська обл.) та Олександру Дембіцькому (Кіровоградська обл.).

Володимир Коляда також є співвласником ТОВ "Арт Енд Вол" та ТОВ "Бункер Хоум" (виробництво металоконструкцій). Остання позиціонує себе як виробник бункерів, однак за її контактним номером у мережі також розміщено рекламу клінінгових послуг.

Другий співвласник, Олександр Дембіцький, пов’язаний із компаніями "Спортманія" та "Укрмегалото" (ІТ-послуги та цифрові сервіси).

Жодних підтверджень наявності у власників досвіду виконання державних контрактів із постачання захисних споруд у відкритих джерелах немає.

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Як повідомлялось раніше, Київська ОДА замовила будівництво укриття за завищеними цінами.

Нагадаємо, на початку лютого Кабінет Міністрів України ухвалив рішення перерозподілити 231 млн грн субвенції на завершення робіт із облаштування шкільних укриттів у 11 областях.

Наприкінці січня повідомлялося, що Кабмін затвердив правила розподілу субвенції на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти.

Також стало відомо, що адміністрація Печерського району Києва витратить 207,16 млн грн на будівництво шкільного укриття за завищеними цінами.

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