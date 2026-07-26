"Нова пошта" розпочала співпрацю з мережею поштоматів Orlen Paczka у Польщі

Українська логістична компанія Nova Post із групи Nova (поштовий оператор "Нова пошта") розпочала співпрацю з Orlen Paczka – однією з найбільших мереж поштоматів та пунктів видачі посилок у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Завдяки партнерству клієнтам "Нової пошти" у Польщі стали доступні близько 15 тис. нових точок сервісу по всій країні, зокрема приблизно 8,5 тис. поштоматів.

Умови отримання посилок

У партнерській мережі Orlen Paczka діють такі правила доставки:

габарити – у поштоматах можна отримати документи та посилки вагою до 20 кг;

термін зберігання – посилка зберігається у поштоматі або пункті видачі протягом 3 днів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Міжнародна доставка

Нагадаємо, компанія Nova Post відкрила новий логістичний термінал у Молдові.

Це найбільший логістичний хаб Nova Post у Молдові з пропускною спроможністю до 10 тис. посилок на годину та площею 3,8 тис. кв. м.

Як повідомлялося, Nova Post планує в 2026 році збільшити мережу відділень у Європі в два рази та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки

Nova Post Europe у 2025 році обробила 13 млн міжнародних відправлень, а в 2026 році планує наростити цей обсяг на понад 30% і підтримувати такий темп до 2030 року.

У лютому 2026 року "Нова пошта" розпочала партнерство з американським логістичним оператором UPS для доставки з США в Україну.

Фінансові показники

Компанія "Нова пошта", що входить до групи Nova, за минулий рік отримала понад 54 млрд грн доходу від реалізації товарів та послуг, що на 21% більше, ніж у 2024 році.

За січень-березень 2026 року "Нова пошта" збільшила дохід від звичайної діяльності на 26,9% порівняно з аналогічним періодом торік – до 14,98 млрд грн.

Читайте також: "Нова пошта" використовує ШІ-рекрутера для проведення співбесід – це втричі дешевше за живу людину