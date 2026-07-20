"Нова пошта" використовує ШІ-рекрутера для проведення співбесід – це втричі дешевше за живу людину

Компанія "Нова пошта" для проведенння первинних співбесід на посади для європейської мережі використовує штучний інтелект – замість живого рекрутера з кандидатами спілкується ШІ-рекрутер Девід.

Про це розповіли в компанії для матераілу Бізнес Цензора "Скорочення бек-офісу в 24 рази і співбесіди з роботом-рекрутером: Як ШІ змінює український бізнес вже зараз".

Спілкування з клієнтами

У "Новій пошті" розказали, що Девід проводить співбесіди мовою кандидата. За словами ШІ-директора групи NOVA Даніїла Мальцева, співбесіда з Девідом утричі дешевша за живого HR: до 500 наймів на рік, до 50 співбесід на вакансію по 10 хвилин.

"Девід зекономить до 4000 годин на рік. Це еквівалент роботи майже двох рекрутерів", – сказав Мальцев.

Водночас до працевлаштування доходить лише кожен десятий співрозмовник ШІ.

Окрім того, в застосунку й на терміналах самообслуговування "Нової пошти" працює ШІ-асистентка Sendy.

Мальцев зазначив, що через неї проходить "кожне п'яте відправлення – близько 25% від загального обсягу", середній час оформлення чи видачі загалом скоротився зі 110 до 74 секунд, а кожен третій клієнт після першого користування стає постійним.

ШІ в доставці

Також компанія активно використовує ШІ для посилення сектору кур'єрської доставки.

Так, ШІ-агенти аналізують навантаження мережі та пропонують зміни в районуванні, окрема система підказує кур'єрам маршрути між містами та всередині них, у фулфілменті алгоритми радять, на яких складах і в яких обсягах тримати товар.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, на порталі "Дія" з'явився голосовий помічник "Дія.AI". Відтепер користувачам достатньо поставити запитання голосом, щоб отримати консультацію про держпослуги, знайти дані про себе чи скористатися потрібними сервісами.

До того стало відомо, що українці дедалі активніше використовують штучний інтелект у процесі покупок – 77% зверталися до ШІ як до допоміжного інструменту під час шопінгу.

Використання ШІ

У червні стало відомо, що вперше в історії інтернету автоматизовані боти офіційно перевершили користувачів-людей за обсягом глобального трафіку, і цей зсув відбувається швидше, ніж прогнозували навіть лідери галузі.

На ботів зараз припадає 57,5% усіх HTTP-запитів до HTML-сторінок у світі, тоді як трафік, згенерований людиною, впав до лише 42,5%.

При цьому світові технологічні компанії дедалі частіше пояснюють масові звільнення розвитком штучного інтелекту, хоча їхні доходи та прибутки продовжують зростати.

Від початку 2026 року в галузі відбулося 363 хвилі скорочень, що торкнулися майже 150 тис. працівників.

Водночас компанія Ford за останні три роки найняла близько 350 досвідчених інженерів для розв'язання хронічних проблем із якістю автомобілів, щоб подолати помилки, яких припустився штучний інтелект.

Інвестиції в ШІ

Нагадаємо, лише американський техногігант Nvidia з початку 2026 року інвестував понад $40 млрд у сторонні ШІ-компанії, намагаючись утримати лідерство на ринку мікрочипів та розширити власну екосистему.

Також повідомлялося, що ринкова вартість компанії Samsung Electronics досягла позначки $1 трлн. Зростання відбулося на тлі стрімкого попиту на чипи для штучного інтелекту.

При цьому світові статки, що належать заможним особам, у 2025 році зросли до рекордних $98,3 трлн. Зростання акцій, зумовлене оптимізмом щодо штучного інтелекту, було основним двигуном генерування багатства, що сприяло збільшенню кількості мільйонерів у світі майже на 2 млн – до рекордних 25,3 млн.

ШІ в Україні

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Gradus, комерційна привабливість штучного інтелекту для українців залишається низькою. Більшість громадян регулярно користуються нейромережами для навчання чи роботи, але роблять це виключно в безкоштовному форматі.

У квітні стало відомо, що національну велику мовну модель (LLM) "Сяйво" тренуватимуть на унікальних текстах: Державна архівна служба України (Укрдержархів) передала 10 терабайтів даних.

У березні 2026 року Україна почала співпрацювати з міжнародною компанією Beyond PL, яка спеціалізується на інфраструктурі для штучного інтелекту та є партнером компанії Nvidia. Компанія надасть обчислювальні потужності (GPU) для тренування моделей, на яких працюватимуть державні ШІ-продукти.

У травні 2026 року Міністерство економіки за підтримки Міністерства цифрової трансформації спільно з AI HOUSE та Українським католицьким університетом (UCU) запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар'єрів цифровізації – обробки рукописних даних.

Читайте також: Львівська політехніка отримає суперкомп’ютер для розробки штучного інтелекту