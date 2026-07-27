У Держподатковій пояснили, як отримати зарплату на картку іншої людини

Виплата заробітної плати на банківську картку іншої особи не порушує вимог законодавства, проте така операція повинна бути належно оформлена.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби.

Коли зарплату можуть перерахувати на картку іншої людини

Чинне законодавство України дозволяє виплачувати заробітну плату на банківські реквізити іншої особи. Такий механізм може застосовуватися, якщо працівник виконує роботу дистанційно, тимчасово не може самостійно отримати кошти або ще не відкрив власний рахунок у банку.

Водночас така виплата має здійснюватися з дотриманням норм цивільного законодавства.

Як правильно оформити виплату зарплати довіреній особі

Юридичною підставою для перерахування коштів іншій особі є договір доручення. Згідно з частиною першою статті 1000 Цивільного кодексу України, за договором доручення одна сторона бере на себе зобов'язання вчиняти юридичні дії від імені та за рахунок іншої сторони.

Водночас частина перша статті 1003 ЦКУ визначає, що дії повіреного мають бути законними, чітко визначеними та такими, які можна виконати. Крім того, стаття 1006 ЦКУ зобов'язує повіреного без зволікань передати довірителю все отримане під час виконання доручення.

Отже, особа, яка отримує заробітну плату за довіреністю, виступає лише повіреним і не набуває права власності на ці кошти. Вона приймає їх від імені працівника та повинна передати їх довірителю.

Довіреність на отримання заробітної плати може посвідчувати посадова особа підприємства, на якому працює довіритель, або уповноважена особа за місцем його проживання.

У чому різниця між довіреністю та заявою працівника

Двіреність і звичайна заява працівника мають різне правове значення. Якщо працівник оформив довіреність відповідно до вимог законодавства, роботодавець має законні підстави перерахувати заробітну плату іншій особі.

Водночас сама лише заява працівника без оформлення довіреності не забезпечує належного правового оформлення такої виплати та потребує додаткового врегулювання.

Чи потрібно повторно сплачувати ПДФО та військовий збір

Повторне оподаткування під час виплати заробітної плати довіреній особі не здійснюється. Заробітна плата залишається доходом виключно працівника, з яким укладено трудовий договір.

Особа, яка отримує кошти за довіреністю, не набуває власного доходу в розумінні Податкового кодексу України, оскільки діє в межах договору доручення та повинна передати отримані кошти працівникові.

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Як повідомлялося, впродовж першого кварталу 2026 року в Україні та за кордоном із використанням платіжних карток здійснили 2,3 млрд операцій, включно з безготівковими розрахунками та зняттям готівки. Загальний обсяг таких операцій перевищив 1,83 трлн грн.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року власники платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, здійснили 9,51 млрд операцій на загальну суму 7,16 трлн грн.

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