Світові ціни на пшеницю злетіли до дворічного максимуму на тлі ескалації в Чорному морі. ІНФОГРАФІКА

Ціни на пшеницю на біржах Чикаго та Парижа піднялися до максимальних позначок майже за два роки. Зростання котирувань пов'язують із загостренням геополітичної ситуації та несприятливими погодними умовами в основних країнах-виробниках.

Це посилило побоювання щодо глобальної пропозиції зерна, повідомляє UkrAgroConsult.

Базові ф'ючерси на пшеницю в Чикаго додали 2,2% і прямують до четвертого тижня поспіль із позитивною динамікою. На біржі в Парижі вартість пшениці за тиждень збільшилася приблизно на 5%, тоді як ф'ючерси на кукурудзу також демонстрували зростання в п'ятницю.

Атаки на судна у Чорному морі

Додатковим чинником підтримки ринку стали активізація атак Росії та України на експортну інфраструктуру одна одної, що ускладнює логістику в розпал збиральної кампанії. На частку двох країн припадає понад чверть світового експорту пшениці та близько 10% світового експорту кукурудзи.

Як зазначив аналітик ринку зернових та олійних культур компанії Kpler Метт Дарраг, останні події у сфері судноплавства та ризики для ключових портів, зокрема Новоросійська, ускладнили експорт російського зерна.

Подальша можливість компенсувати ці втрати залежатиме від того, наскільки довго зберігатимуться нинішні логістичні обмеження.

"Ринок пшениці яскраво демонструє, наскільки суттєво геополітичні зміни можуть змінювати ринкову ситуацію, особливо коли їх підтримують фундаментальні чинники", ‒ пояснили у CRM AgriCommodities, звернувши увагу на "переміщення зернових ланцюгів постачання безпосередньо на лінію фронту війни між Росією та Україною".

Погодні фактори

На динаміку ринку також впливають погодні фактори. Сильна спека погіршила перспективи врожаю у Франції та Німеччині. Очікується, що виробництво зерна в Європейському Союзі цього року скоротиться більш ніж на 9%, що може стати найглибшим падінням за понад 20 років.

У Північній Дакоті, одному з ключових американських регіонів вирощування пшениці, високі температури негативно позначаються на стані посівів ярої пшениці та можуть знизити врожайність.

Погодні умови також підтримали котирування кукурудзи в Парижі, де в п'ятницю ф'ючерси піднялися на 2,9%.

За прогнозами, через спеку врожай кукурудзи в Європі стане найменшим майже за два десятиліття, а оприлюднені в п'ятницю дані засвідчили подальше погіршення стану французьких посівів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

23 липня міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що ситуація із судноплавством є складною, однак вона принципово відрізняється від подій 2022 року.

Нагадаємо, у червні 2026 року Україна експортувала 4,79 млн тонн продукції агропромислового комплексу, що на 7,5% менше порівняно з показником травня.

Читайте також: Українські фермери призупиняють продажі зерна через різке падіння цін