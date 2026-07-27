Фонд гарантування за пів року отримав від ліквідації банків майже 2,5 мільярда. ІНФОГРАФІКА

Упродовж січня-червня 2026 року до банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло понад 2 463,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Найбільшу частину надходжень ‒ 2 078,9 млн грн ‒ забезпечила реалізація активів.

Ще 146,7 млн грн банки отримали у вигляді доходів від цінних паперів, 144,0 млн грн ‒ від погашення кредитів, 14,0 млн грн ‒ від оренди майна.

Крім того, з інших джерел надійшло 79,8 млн грн.

Найбільші надходження за підсумками першого півріччя 2026 року зафіксували:

АТ "МР БАНК" ‒ 1 171,0 млн грн;

АТ "Промінвестбанк" ‒ 968,5 млн грн;

АТ "РВС БАНК" ‒ 80,1 млн грн;

АТ "КОМІНВЕСТБАНК" ‒ 75,8 млн грн;

АТ "БАНК СІЧ" ‒ 47,2 млн грн.

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Нагадаємо, впродовж січня-червня 2026 року банки, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували 2,96 млрд грн на погашення вимог кредиторів.

Як повідомлялося, Фонд гарантування виставив на продаж 35 земельних ділянок у Київській області, які перебувають на балансі ліквідованого "РВС Банку". Також Фонд реалізує комплекс нафтобази, автомобілі та інші активи фінансової установи.

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