Українцям у США загрожує дострокова втрата права на роботу

Українці, які перебувають у США за програмою тимчасового захисту (TPS), з 22 липня могли втратити право на роботу через припинення дії дозволів на працевлаштування (EAD).

Водночас Федеральний окружний суд штату Массачусетс тимчасово заблокував це рішення, повідомляє Open4Business з посиланням на пояснення Валерія Чалого, голови правління Українського кризового медіа-центру, посла України у США у 2015-2019 роках.

"22 липня сотні тисяч українців, які мали статус TPS, мали втратити роботу в Америці. Бо спочатку була одна постанова, а потім вийшов "великий законопроект" президента, і він скоротив термін дії дозволу на роботу, так званого EAD, до 22-го числа. Лише в одному штаті справа дійшла до суду, і цей суд поки що тимчасово призупинив дію рішення", – описав ситуацію Чалий.

За його словами, нова хвиля українських біженців у США поки що не змогла достатньо об'єднатися для захисту власних інтересів. Багато advocacy-організацій, які працюють над питаннями американської політичної та військової підтримки України, не надали належної допомоги українцям, які опинилися в такій ситуації.

"Зараз в Америці складаються дуже складні умови для цих українців. Але наш уряд цим не займається – жодним чином", – зазначив Чалий.

Він уточнив, що чинний термін дії статусу TPS для українців завершується 19 жовтня 2026 року. Якщо до цього часу його не буде продовжено, а людина не матиме іншого легального статусу, вона буде змушена залишити США.

За словами Чалого, рішення щодо продовження TPS має бути ухвалене не пізніше ніж за 60 днів до завершення його дії, тобто до середини серпня.

Водночас Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) може продовжити дію статусу TPS для українців на 12 або 18 місяців. Якщо ж до 20 серпня відповідне рішення не буде ухвалене, статус автоматично подовжиться ще на шість місяців.

Наразі вартість подання першої заяви на отримання TPS становить $510. Дозвіл на працевлаштування (EAD), оформлений на підставі цього статусу, коштує $1030, а за окремих умов передбачена пільгова вартість у розмірі $560.

За наявними оцінками, нині статусом тимчасового захисту TPS у США користуються понад 100 тис. українців.

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Нагадаємо, кількість українців, які офіційно працюють у Польщі, продовжує зростати. У січні-травні 2026 року середня чисельність застрахованих громадян України в Польщі становила 873,5 тис. осіб, що на 9,8% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що прогноз економічного та соціального розвитку України на 2027-2029 роки, затверджений урядом, базується на припущенні, що протягом перших двох років після завершення війни до країни повернуться 2 млн українців.

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