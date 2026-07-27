Кількість нових компаній в Україні зросла до максимуму за три роки. ІНФОГРАФІКА

Упродовж першого півріччя 2026 року в Україні зареєстрували 19 758 нових компаній. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було створено 18 277 підприємств, а також є найвищим показником за останні три роки.

Для порівняння, у першому півріччі 2024 року в країні відкрили 18 414 компаній, повідомляє Опендатабот.

Водночас зросла й кількість припинених бізнесів. За шість місяців 2026 року діяльність припинили 6 563 компанії, що на 28% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Попри це, завдяки збільшенню кількості нових реєстрацій загальний баланс залишився позитивним: чистий приріст становив 13 195 компаній.

Які сфери показали найбільше зростання

Найбільший приріст нових підприємств зафіксовано у сфері оптової торгівлі ‒ на 2 304 компанії. Далі йдуть ІТ-сектор (+1 254), операції з нерухомістю (+1 104), громадські організації (+859) та сфера обслуговування будинків (+824).

Водночас скорочення кількості компаній спостерігалося у сфері державного управління та оборони (−289), освіти (−282), ветеринарної діяльності (−20), водопостачання (−14), а також творчості й мистецтва (−11).

У яких регіонах відкривали найбільше компаній

Серед регіонів найбільший абсолютний приріст зафіксовано в Києві, де кількість компаній збільшилася на 5 338. До трійки лідерів також увійшли Львівська (+1 220) та Дніпропетровська (+1 177) області.

Загалом позитивну динаміку продемонстрували 23 регіони, тоді як скорочення кількості компаній зафіксували у чотирьох. Найбільше зменшення відбулося в прифронтових Донецькій (−157) та Луганській (−73) областях.

Головні причини закриття компаній

Понад половину випадків припинення діяльності компаній становила ліквідація ‒ 3 479. Ще 1 410 випадків, або 21%, припало на реорганізацію, 651 компанія (10%) припинила діяльність у межах процедури банкрутства.

Крім того, 574 компанії (9%) були припинені на підставі судового рішення, не пов'язаного з банкрутством. У 440 випадках (7%) причина припинення не була зазначена, ще дев'ять випадків стосувалися припинення суб'єктів без статусу юридичної особи.

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Як повідомлялося, у другому кварталі 2026 року українські підприємці зберігали позитивні очікування щодо пожвавлення ділової активності впродовж наступних 12 місяців.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року бізнес також прогнозував активізацію економічної діяльності протягом наступного року. Керівники підприємств розраховували на зростання обсягів виробництва товарів і послуг, а також покращення перспектив розвитку власних компаній.

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