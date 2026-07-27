Які вживані авто з-за кордону найпопулярніші серед українців. ПЕРЕЛІК
У січні-червні 2026 року українці придбали майже 26,3 тис. уживаних легкових автомобілів віком до п'яти років, які були ввезені з-за кордону.
Про це повідомив Укравтопром.
За перше півріччя український автопарк поповнився 111,5 тис. легкових автомобілів із пробігом. Таким чином, частка машин віком до п'яти років становила 24% від загального обсягу імпорту.
Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові автомобілі – 50%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 25%;
- гібридні – 18%;
- дизельні – 6%;
- автомобілі з гхобалонним обладнанням (ГБО) – 1%.
Найпопулярнішими серед уживаних автомобілів віком до п'яти років стали (кількість в одиницях):
- Nissan Rogue – 1 380;
- Tesla Model Y – 1 373;
- Mazda CX5 – 1 169;
- Volkswagen Tiguan – 1 152;
- Tesla Model 3 – 883;
- Ford Escape – 806;
- Audi Q5 – 731 од.;
- Kia Niro – 521;
- Jeep Compass – 495;
- Bmw X5 – 467.
Як повідомлялося, у січні-червні 2026 року власники автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, сплатили до місцевих бюджетів 166,8 млн грн.
Нагадаємо, у 2025 році автопарк України поповнився 81,3 тис. нових легкових авто. Із цієї кількості 56,6 тис. машин придбали приватні покупці, а 24,7 тис. – юридичні особи. Порівняно з 2024 роком продажі нових легкових автомобілів у приватному сегменті зросли на 28%, тоді як у корпоративному скоротилися на 2%.
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