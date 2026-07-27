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Які вживані авто з-за кордону найпопулярніші серед українців. ПЕРЕЛІК

Ринок вживаних авто: які моделі українці найчастіше ввозили з-за кордону у 2026 році

У січні-червні 2026 року українці придбали майже 26,3 тис. уживаних легкових автомобілів віком до п'яти років, які були ввезені з-за кордону.

Про це повідомив Укравтопром.

За перше півріччя український автопарк поповнився 111,5 тис. легкових автомобілів із пробігом. Таким чином, частка машин віком до п'яти років становила 24% від загального обсягу імпорту.

Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові автомобілі – 50%.

Далі йдуть:

  • електромобілі – 25%;
  • гібридні – 18%;
  • дизельні – 6%;
  • автомобілі з гхобалонним обладнанням (ГБО) – 1%.

Найпопулярнішими серед уживаних автомобілів віком до п'яти років стали (кількість в одиницях):

  1. Nissan Rogue – 1 380;
  2. Tesla Model Y – 1 373;
  3. Mazda CX5 – 1 169;
  4. Volkswagen Tiguan – 1 152;
  5. Tesla Model 3 – 883;
  6. Ford Escape – 806;
  7. Audi Q5 – 731 од.;
  8. Kia Niro – 521;
  9. Jeep Compass – 495;
  10. Bmw X5 – 467.

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Як повідомлялося, у січні-червні 2026 року власники автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, сплатили до місцевих бюджетів 166,8 млн грн.

Нагадаємо, у 2025 році автопарк України поповнився 81,3 тис. нових легкових авто. Із цієї кількості 56,6 тис. машин придбали приватні покупці, а 24,7 тис. – юридичні особи. Порівняно з 2024 роком продажі нових легкових автомобілів у приватному сегменті зросли на 28%, тоді як у корпоративному скоротилися на 2%.

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авто (4623) транспорт (752) модель (37) Tesla (374) машина (13)
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