Які вживані авто з-за кордону найпопулярніші серед українців. ПЕРЕЛІК

У січні-червні 2026 року українці придбали майже 26,3 тис. уживаних легкових автомобілів віком до п'яти років, які були ввезені з-за кордону.

Про це повідомив Укравтопром.

За перше півріччя український автопарк поповнився 111,5 тис. легкових автомобілів із пробігом. Таким чином, частка машин віком до п'яти років становила 24% від загального обсягу імпорту.

Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові автомобілі – 50%.

Далі йдуть:

електромобілі – 25%;

гібридні – 18%;

дизельні – 6%;

автомобілі з гхобалонним обладнанням (ГБО) – 1%.

Найпопулярнішими серед уживаних автомобілів віком до п'яти років стали (кількість в одиницях):

Nissan Rogue – 1 380; Tesla Model Y – 1 373; Mazda CX5 – 1 169; Volkswagen Tiguan – 1 152; Tesla Model 3 – 883; Ford Escape – 806; Audi Q5 – 731 од.; Kia Niro – 521; Jeep Compass – 495; Bmw X5 – 467.

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Як повідомлялося, у січні-червні 2026 року власники автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, сплатили до місцевих бюджетів 166,8 млн грн.

Нагадаємо, у 2025 році автопарк України поповнився 81,3 тис. нових легкових авто. Із цієї кількості 56,6 тис. машин придбали приватні покупці, а 24,7 тис. – юридичні особи. Порівняно з 2024 роком продажі нових легкових автомобілів у приватному сегменті зросли на 28%, тоді як у корпоративному скоротилися на 2%.

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