В Україні запустили інструмент, що виявляє ухилення податків під час ввезення авто

Бюро економічної безпеки України спільно з Державною податковою службою та Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ запустило аналітичний інструмент, який дозволяє виявляти ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

"У кожного імпортованого в Україну автомобіля є біографія. [...] Роками ця біографія писалася з пропусками. Авто перетинало кордон і згодом завдяки "сліпим зонам" з'являлося в базах даних державних органів у різних статусах. Податкова бачила його як товар на складі імпортера, а сервісний центр МВС – у нового власника. У цих пропусках жили схеми: занижена митна вартість, фіктивні власники, маніпуляції з податковим кредитом. Сьогодні таких пропусків в державних базах стало менше", – зазначив Цивінський.

За його словами, новий інструмент показує весь шлях автомобіля – від імпорту і до кінцевого власника.

Схеми ввезення авто

Так, аналітики БЕБ зафіксували схему, за якою компанії ввозять автомобілі в Україну, але не декларують їх подальший продаж кінцевим власникам.

Авто фактично купляє фізична особа, тоді як компанія-імпортер забезпечує його ввезення та розмитнення. Після оформлення транспорту на покупця податкова накладна на продаж не реєструється.

Як наслідок – бюджет недоотримує належні податкові надходження, а сформований під час імпорту податковий кредит із ПДВ може використовуватися в інших схемах ухилення від оподаткування.

Виявлення порушень

Для оперативного виявлення таких фактів БЕБ, Держподаткова та Головний сервісний центрМВС налагодили обмін інформацією.

Зокрема, аналітики отримали можливість зіставляти дані про ввезення автомобіля, реєстрацію податкової накладної на його продаж та оформлення транспортного засобу на кінцевого власника у сервісному центрі МВС.

"Якщо автомобіль уже ввезений і зареєстрований, але його продаж не відображений у податковому обліку, така невідповідність одразу потрапляє в поле зору аналітиків для подальшого реагування", – пояснили в БЕБ.

Там наголосили, що наступним кроком має стати обов'язкове зазначення VIN-коду (Vehicle Identification Number – унікальний серійний номер транспортного засобу) автомобіля в податковій накладній.

Таким чином це дозволить підвищити ефективність відстеження руху транспортних засобів від моменту їх ввезення до реєстрації на кінцевого власника, а також запобігати протиправній діяльності недоброчесних автоімпортерів, які системно не реєструють податкові накладні на продані автомобілі.

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Податкові порушення в продажах авто

Як повідомлялося, в 2026 році Державна податкова служба вже провела майже 100 документальних перевірок суб'єктів господарювання, які займаються імпортом і продажем уживаних автомобілів. За результатами перевірок донараховано 1,2 млрд грн податкових зобов'язань, а також майже на 1 млрд грн зменшено від'ємне значення ПДВ.

На початку липня Бюро економічної безпеки у Києві викрило схему незаконного продажу автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових частин Зройних Сил України.

У середині липня Державна служба України з безпеки на транспорті оголосила про початок посилених перевірок якості автомобільного обладнання та колісних транспортних засобів.

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