ТОП-5 найдешевших в обслуговуванні марок авто в Україні

Вартість утримання транспортного засобу залежить від багатьох факторів, проте на українському ринку є автомобілі, обслуговування яких коштує помітно менше.

Про це розповів автомобільний експерт у коментарі УНІАН.

Які авто найдешевші в обслуговуванні

За словами фахівця, до списку марок із найдоступнішим сервісом традиційно входять Hyundai, Kia, Renault, Skoda та Volkswagen.

Водночас водіям не варто орієнтуватися лише на назву бренду, оскільки вартість ремонту навіть у межах однієї лінійки може кардинально відрізнятися через технічні особливості конкретної моделі.

Як приклад експерт навів Hyundai Accent та Hyundai Santa Fe: відновити підвіску на першому авто вийде значно дешевше, ніж на другому, хоча обидві машини випущені одним виробником.

Найбільшу економію під час експлуатації демонструють іномарки з максимально простою конструкцією ходової частини – із підвіскою типу макферсон попереду та звичайною балкою ззаду.

До таких моделей належать:

Hyundai Accent;

Kia Rio;

Skoda Fabia;

Volkswagen Polo.

Проте фахівець попереджає, що бюджетність утримання є певним компромісом, адже простіші конструктивно машини зазвичай поступаються складнішим моделям за рівнем керованості та комфорту.

Чому ці автомобілі вигідно ремонтувати в Україні

Підсумкові витрати на експлуатацію завжди індивідуальні й залежать від року випуску авто, типу двигуна та комплектації.

Проте зазначена п'ятірка брендів має суттєві переваги на українському ринку завдяки кільком факторам.

Запчастини до них є максимально доступними:

через високу популярність цих марок в Україні, знайти оригінальні деталі чи бюджетні аналоги можна в будь-якому автомагазині без тривалого очікування.

Багато елементів конструкції є взаємозамінними:

концерни Kia та Hyundai будують авто на спільних платформах, тому їхні комплектуючі часто повністю ідентичні й підходять один одному.

Ремонт не потребує специфічних станцій технічного обслуговування (СТО):

проста й типова конструкція цих машин добре знайома кожному механіку, тож лагодити їх візьмуться в будь-якій майстерні, що здешевлює вартість робіт.

Врахування цих нюансів ще на етапі купівлі дозволить обрати надійний автомобіль, який не вимагатиме великих фінансових витрат на регулярне технічне обслуговування (ТО) та раптовий ремонт.

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Нагадаємо, раніше Державна служба України з безпеки на транспорті оголосила про посилення контролю за якістю автомобільного обладнання та колісних транспортних засобів на вітчизняному ринку.

Як повідомлялось, у 2026 році Державна податкова служба вже провела майже 100 документальних перевірок суб'єктів господарювання, які займаються імпортом і продажем уживаних автомобілів.

Наразі середня ціна вживаного автомобіля в Україні становить близько $6,5 тис. Водночас майже 80% ринку припадає на автомобілі вартістю до $10 тис.

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