Туреччина запроваджує нові вимоги до імпорту української пшениці

Міністерство сільського і лісового господарства Туреччини з 4 серпня 2026 року запроваджує посилений фітосанітарний контроль під час імпорту, експорту, реекспорту та транзиту рослин і продукції рослинного походження, зокрема пшениці.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зміни пов'язані з набуттям чинності нового Регламенту про карантин рослин, ухваленого турецькою стороною, який замінює попереднє Положення про карантин.

"Оскільки пшениця, що імпортується до Турецької Республіки є рослиною господарем для таких шкідливих організмів як Tilletia barclayana, Tilletia indica, Tilletia caries, Tilletia controversa, Tilletia laevis (Tilletia foetida), Турецькою Республікою посилено контроль щодо виявлення зазначених шкідливих організмів у вантажах із пшеницею", – зазначили у Держпродспоживслужбі.

У відомстві попередили, що в разі виявлення зазначених шкідливих організмів українським експортерам відмовлятимуть у видачі фітосанітарного сертифіката відповідно до статті 46 закону України "Про карантин рослин".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, 15 липня Верховна Рада схвалила ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка створює нові можливості для розвитку українського експорту. Документ передбачає безмитний доступ до турецького ринку для 84% українських товарів.

Нагадаємо, у травні Україна та Туреччина досягли домовленості про збільшення квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Зокрема, у 2026 році передбачено додатково 300 дозволів на перевезення вантажів до третіх країн і з них, що на 10% більше порівняно з попереднім обсягом.

Читайте також: Туреччина імпортує майже 40% всієї української кукурудзи