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Новини Перерахунки і компенсації пенсій
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Середня пенсія в Україні зростає, а кількість отримувачів ‒ скорочується

Середня пенсія в Україні зростає, а кількість отримувачів ‒ скорочується

За даними Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні продовжує зростати. Водночас значна частина пенсіонерів і надалі отримує мінімальні виплати, а кількість отримувачів скорочується.

Про це повідомляє Знай.UA.

Станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується близько 10 млн пенсіонерів. Для порівняння, на початку 2022 року їхня кількість становила приблизно 11,1 млн.

Таким чином, за кілька років число одержувачів пенсій скоротилося більш ніж на 1 млн осіб.

Водночас середній розмір пенсії станом на липень 2026 року перевищив 7 200 грн. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив близько 3 778 грн, а у 2025 році – 6 400 грн.

За офіційною статистикою, 44,6% пенсіонерів отримують пенсію, що не перевищує 5 тис. грн.

Зокрема:

  • до 3 тис. грн – близько 3,7% пенсіонерів;
  • від 3 до 4 тис. грн – майже 24%;
  • від 4 до 5 тис. грн – 17,2%;
  • від 5 до 10 тис. грн – 36,5%;
  • понад 10 тис. грн – близько 18%.

Експерти зазначають, що зростання середньої пенсії насамперед пов'язане з індексацією виплат, спеціальними пенсіями для окремих категорій громадян, а також підвищенням окремих соціальних стандартів.

Крім того, на середній показник істотно впливають високі пенсії відносно невеликої кількості отримувачів.

За даними статистики, понад 72% українських пенсіонерів отримують пенсію за віком. Ще близько 15% припадає на пенсії по інвалідності, приблизно 7% – на пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Соціальні пенсії займають незначну частку від загальної кількості пенсійних виплат.

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Як повідомлялося, станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується майже 9,98 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсійної виплати становить 7 273 грн, або близько $163.

Нагадаємо, у травні 2026 року Пенсійний фонд профінансував пенсійні, соціальні та страхові виплати, а також житлові субсидії й пільги на загальну суму близько 92,2 млрд грн.

Читайте також: Середні пенсії депутатів та судів в Україні перевищують 220 тисяч, ‒ "Опендатабот". ІНФОГРАФІКА

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виплати (652) пенсіонери (470) Пенсійний фонд (462) пенсія (752)
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Топ коментарі
+15
мруть від барської щедрості,оплативши комунальні розриваються між поїздкою до Канарів та ікорнобаликовою дієто...
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27.07.2026 13:09 Відповісти
+10
Тобто,половина всіх отримує менше 5тис.
Крім того,як ПФ може пояснити,що мінімалка і надалі 2595 на руки,тобто різні індексації,анонсовані збільшення кожного березня,гірське та ін.-відмінили?
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27.07.2026 13:12 Відповісти
+9
Пам'ятаю картінку де мужик в фейсбуке писав як "пенсионери будут обжираться красной икрой и даже черной" з приходом Зелемського. Головне, щоб йому хватило талантів, а чесності у нього точно вистачить
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27.07.2026 13:08 Відповісти

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