В Україні зросла кількість вакансій для студентів і молоді до 18 років
Найбільше вакансій, які підходять студентам і кандидатам віком до 18 років, у червні було зафіксовано у сферах роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. У низці професій кількість вакансій помітно зросла порівняно з червнем минулого року.
Про це свідчать результати дослідження "OLX Робота", повідомляє УНІАН.
Популярні вакансії для молоді
Найбільше роботодавці шукали продавців. За рік кількість відповідних вакансій збільшилася на 12%, а медіанна заробітна плата у червні 2026 року становила 25 350 грн.
Також молодим кандидатам пропонували роботу на таких посадах:
- касир – медіанна зарплата 25 845 грн;
- продавець-консультант – 25 475 грн;
- пекар – 33 300 грн;
- менеджер з продажу – 27 750 грн.
Водночас роботодавці активно запрошують молодих працівників і в інших галузях. Високий попит спостерігається у сферах логістики, доставки, будівництва та оздоблювальних робіт.
Зокрема молодим кандидатам пропонують такі вакансії:
- вантажник – 29 159 грн;
- водій – 33 500 грн;
- різноробочий – 25 250 грн;
- будівельник – 36 750 грн.
За окремими професіями кількість оголошень суттєво зросла порівняно з минулим роком. Так, вакансій для вантажників побільшало на 34%, для будівельників – на 25%, а для різноробочих – на 19%.
Крім того, у літній період традиційно збільшується попит на працівників у готельно-ресторанній сфері та туризмі.
Серед вакансій, доступних для студентів і кандидатів віком до 18 років, найбільше пропозицій було на такі посади:
- кухар – 33 150 грн;
- бариста – 21 400 грн;
- офіціант – 22 625 грн.
Рівень пропозиції за регіонами
За даними дослідження, найбільше зростання кількості вакансій для молодих кандидатів зафіксували у:
- Закарпатській області – +26%;
- Житомирській області – +24%;
- Львівській області – +23%;
- Волинській області – +20%;
- Кіровоградській області – +18%.
Як свідчать результати дослідження, роботодавці дедалі частіше розглядають працевлаштування молоді як один зі способів подолання дефіциту кадрів.
Половина опитаних компаній готова брати на роботу кандидатів без досвіду, ще 37% – молодих спеціалістів із подальшим навчанням. Одним із ключових інструментів утримання працівників і залучення нових кадрів роботодавці також називають підвищення рівня заробітної плати.
Нагадаємо, дефіцит кадрів залишається однією з ключових проблем для більшості українських компаній. За останніми результатами опитувань, 71% підприємств називають нестачу працівників головним фактором, який ускладнює ведення діяльності та розвиток бізнесу в умовах війни.
Як повідомлялося, на початку липня в Україні запустили менторську програму для молодих людей із прифронтових громад. Ініціатива стала практичним інструментом реалізації нової політики зайнятості, спрямованої на підтримку молодіжного підприємництва та розвитку самозайнятості у громадах, які постраждали внаслідок війни.
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