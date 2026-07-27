В Україні зросла кількість вакансій для студентів і молоді до 18 років

Найбільше вакансій, які підходять студентам і кандидатам віком до 18 років, у червні було зафіксовано у сферах роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. У низці професій кількість вакансій помітно зросла порівняно з червнем минулого року.

Про це свідчать результати дослідження "OLX Робота", повідомляє УНІАН.

Популярні вакансії для молоді

Найбільше роботодавці шукали продавців. За рік кількість відповідних вакансій збільшилася на 12%, а медіанна заробітна плата у червні 2026 року становила 25 350 грн.

Також молодим кандидатам пропонували роботу на таких посадах:

касир – медіанна зарплата 25 845 грн;

продавець-консультант – 25 475 грн;

пекар – 33 300 грн;

менеджер з продажу – 27 750 грн.

Водночас роботодавці активно запрошують молодих працівників і в інших галузях. Високий попит спостерігається у сферах логістики, доставки, будівництва та оздоблювальних робіт.

Зокрема молодим кандидатам пропонують такі вакансії:

вантажник – 29 159 грн;

водій – 33 500 грн;

різноробочий – 25 250 грн;

будівельник – 36 750 грн.

За окремими професіями кількість оголошень суттєво зросла порівняно з минулим роком. Так, вакансій для вантажників побільшало на 34%, для будівельників – на 25%, а для різноробочих – на 19%.

Крім того, у літній період традиційно збільшується попит на працівників у готельно-ресторанній сфері та туризмі.

Серед вакансій, доступних для студентів і кандидатів віком до 18 років, найбільше пропозицій було на такі посади:

кухар – 33 150 грн;

бариста – 21 400 грн;

офіціант – 22 625 грн.

Рівень пропозиції за регіонами

За даними дослідження, найбільше зростання кількості вакансій для молодих кандидатів зафіксували у:

Закарпатській області – +26%;

Житомирській області – +24%;

Львівській області – +23%;

Волинській області – +20%;

Кіровоградській області – +18%.

Як свідчать результати дослідження, роботодавці дедалі частіше розглядають працевлаштування молоді як один зі способів подолання дефіциту кадрів.

Половина опитаних компаній готова брати на роботу кандидатів без досвіду, ще 37% – молодих спеціалістів із подальшим навчанням. Одним із ключових інструментів утримання працівників і залучення нових кадрів роботодавці також називають підвищення рівня заробітної плати.

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Нагадаємо, дефіцит кадрів залишається однією з ключових проблем для більшості українських компаній. За останніми результатами опитувань, 71% підприємств називають нестачу працівників головним фактором, який ускладнює ведення діяльності та розвиток бізнесу в умовах війни.

Як повідомлялося, на початку липня в Україні запустили менторську програму для молодих людей із прифронтових громад. Ініціатива стала практичним інструментом реалізації нової політики зайнятості, спрямованої на підтримку молодіжного підприємництва та розвитку самозайнятості у громадах, які постраждали внаслідок війни.

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