За тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 1,6 мільярда. ІНФОГРАФІКА

Минулого тижня 48 уповноважених банків у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" надали представникам мікро-, малого та середнього бізнесу 588 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Із них банки державного сектору видали 435 кредитів на 0,8 млрд грн, повідомляє Міністерство фінансів.

Від початку 2026 року учасники програми "5-7-9%" отримали 22 650 кредитів на загальну суму 104,5 млрд грн. Зокрема, банки державного сектору профінансували 14 904 кредити на 47,5 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні було видано 122 812 кредитів на 477 млрд грн, у тому числі державними банками – 87 171 кредит на 232,8 млрд грн.

Станом на 27 липня 2026 року фінансування за програмою було спрямовано на:

72 млрд грн – інвестиційні цілі;

89,91 млрд грн – фінансування оборотного капіталу;

57,65 млрд грн – кредитування сільськогосподарських товаровиробників;

85,70 млрд грн – переробку сільськогосподарської продукції;

9,91 млрд грн – фінансування енергосервісу;

56,81 млрд грн – антивоєнні цілі;

91,20 млрд грн – кредитування бізнесу в зоні високого воєнного ризику.

Загалом із початку реалізації програми укладено 157 634 кредитні договори на суму 566,6 млрд грн. Із них банки державного сектору підписали 107 647 договорів на 259,4 млрд грн.

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Як повідомлялося, у червні 2026 року обсяг чистих гривневих кредитів, наданих платоспроможними банками суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам, зріс на 31% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Водночас кредитування населення в національній валюті збільшилося на 36% у річному вимірі.

Нагадаємо, що завдяки реалізації Стратегії розвитку кредитування в Україні обсяги гривневих кредитів для бізнесу вже понад рік демонструють щорічне зростання приблизно на третину.

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