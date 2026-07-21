В Україні триває найдовше за 15 років кредитне зростання, – НБУ

Банки в Україні за 10 років після кризи 2014-2015 років збільшили кількість активних корпоративних позичальників удвічі – до понад 17 тис. компаній.

Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.

Так, за даними Нацбанку, бізнес зберігає високий попит на позики попри сповільнення економіки та високі воєнні ризики, а банки зі свого боку готові цей попит задовольняти.

Відтак річні темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад 15 років період кредитного зростання.

Тренди кредитування

НБУ відзначив такі ключові моменти:

активно кредитують банки всіх груп, а темпи приросту їхніх гривневих портфелів співставні;

оцінки підприємствами майбутніх інвестиційних видатків і надалі є позитивними;

високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства;

водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий строк;

оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 млрд грн за державною програмою в межах втілення Стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали Меморандум про фінансування оборонно-промислового комплексу;

понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовими станом;

старі непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників.

Перспективи кредитування

У Нацбанку зазначили, що банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва.

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Очікування бізнесу

Як повідомлялося, в другому кварталі 2026 року український бізнес очікував пожвавлення ділової активності протягом наступних 12 місяців.

У першому кварталі 2026 року український бізнес прогнозував пожвавлення ділової активності впродовж наступних 12 місяців. Керівники підприємств очікували збільшення обсягів виробництва товарів і послуг, а також поліпшення перспектив розвитку власного бізнесу.

До того повідомлялося, що в березні український бізнес повернувся до позитивних оцінок результатів власної економічної діяльності, поліпшивши їх як порівняно з попереднім місяцем, так і в річному вимірі.

Рішення Нацбанку

Раніше повідомлялося, що Національний банк України повторно виніс на обговорення зміни до правил роботи уповноважених банків із запасами готівки. Зокрема, Нацбанк пропонує скасувати норми щодо дотримання уповноваженими банками на міжбанківському ринку тарифу за здавання готівки не вище тарифу, встановленого регулятором.

До того стало відомо, що Національний банк України планує запровадити єдині стандарти для моніторингу та контролю платіжних операцій.

Перед тим Національний банк України розширив перелік способів, за допомогою яких банки можуть проводити верифікацію клієнтів-фізичних осіб у межах розвитку фінансової інклюзії.

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