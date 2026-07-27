За пів року НАЗК перевірило 415 декларацій і виявило порушення на майже 2 мільярди

Упродовж першого півріччя 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило 415 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Порушення виявили у 412 деклараціях, а загальна сума встановлених ознак порушень перевищила 1,9 млрд грн, зокрема:

у 243 деклараціях виявлено ознаки внесення недостовірних відомостей (ст. 366-2 Кримінального кодексу України або ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) на суму понад 1,836 млрд грн;

у п'яти деклараціях встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 23 млн грн;

у семи деклараціях зафіксовано ознаки незаконного збагачення на понад 111 млн грн.

Ефективність повних перевірок за шість місяців 2026 року становила 61% від кількості завершених перевірок із затвердженим результатом.

Матеріали, передані правоохоронцям

Загалом за перше півріччя 2026 року НАЗК направило до компетентних органів 228 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки порушень, зокрема:

197 – за ознаками ст. 366-2 КК України;

6 – за ст. 368-5 КК України;

83 – за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

За результатами розгляду цих матеріалів правоохоронні органи відкрили 98 кримінальних проваджень. Ще матеріали 36 перевірок приєднали до вже відкритих кримінальних справ.

Справи, передані до суду

Упродовж першого півріччя 2026 року органи досудового розслідування, зокрема на підставі матеріалів повних перевірок декларацій, передали до суду 25 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за недостовірне декларування (ст. 366-2 КК України).

Лише у червні цього року обвинувальні акти були скеровані до суду щодо:

депутата Дубівської селищної ради – понад 6 млн грн;

депутата Калинівської міської ради – понад 14,1 млн грн;

секретаря судового засідання Уманського міськрайонного суду Черкаської області – понад 5,4 млн грн.

Крім того, у першому півріччі 2026 року про підозру у недостовірному декларуванні повідомили ще 21 особі, а в незаконному збагаченні – одній особі.

Загалом упродовж 2024-2026 років за матеріалами повних перевірок НАЗК суди ухвалили 15 обвинувальних вироків за ст. 366-2 КК України, які набрали законної сили. Ще 95 осіб притягнули до адміністративної відповідальності за недостовірне декларування.

Необґрунтовані активи

У першому півріччі 2026 року НАЗК також передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чотири матеріали щодо виявлення ознак необґрунтованих активів.

За цими матеріалами, зокрема отриманими під час повних перевірок, САП подала до Вищого антикорупційного суду два позови про визнання активів необґрунтованими на загальну суму 9,8 млн грн. Обидві справи перебувають на розгляді.

"Повні перевірки вкотре показали, що декларанти продовжують приховувати майно, оформлюючи їх на родичів, занижувати вартість активів, декларувати недостовірні відомості про криптовалюту, доходи та готівку", ‒ зазначили у НАЗК.

У яких сферах найбільше порушень

Найбільше порушень серед завершених із початку року перевірок виявлено у деклараціях представників:

органів місцевого самоврядування – у 102 деклараціях (із них 80 подали депутати місцевих рад, зокрема 9 – депутати обласних рад, одну – міський голова, одну – секретар міської ради, дві – сільські голови, 18 – працівники апаратів місцевих рад);

обласних і районних державних адміністрацій – у 9 (зокрема одну декларацію подав заступник голови ОДА);

Державної міграційної служби – у 11;

митної та податкової служб – у 7 (дві декларації подали митники, п'ять – представники податкової служби);

Національної поліції України – у 15;

регіональних і територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ – у 5;

Державної служби України з надзвичайних ситуацій – у 6;

Національної гвардії України – у 6;

державних підприємств – у 12, із них сім подали керівники або виконувачі їхніх обов'язків, три – заступники, одну – член комісії з реорганізації;

комунальних підприємств – у 13, із них десять подали керівники або виконувачі їхніх обов'язків, дві – заступники;

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – у 11;

судової системи – у 6, зокрема дві декларації подали судді.

Статистика за регіонами

Найвищу частку підтверджених порушень зафіксовано у деклараціях посадовців таких регіонів:

Дніпропетровська область – 39 із 47 перевірених декларацій (83%);

Чернівецька область – 7 із 9 (78%);

Вінницька область – 14 із 19 (74%);

Житомирська область – 8 із 11 (73%);

Харківська область – 13 із 18 (72%);

Хмельницька область – 10 із 14 (71%);

Запорізька область – 9 із 13 (69%);

Київська область – 20 із 30 (67%);

Закарпатська область – 11 із 19 (58%);

Одеська область – 13 із 24 (54%);

Черкаська область – 6 із 12 (50%);

Полтавська область – 7 із 14 (50%);

Львівська область – 12 із 28 (43%);

м. Київ – 46 зі 114 (40%).

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Як повідомлялося, станом на липень 2026 року в Україні 99,09 тис. декларантів приховали від публічного доступу 445,54 тис. декларацій.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року громадяни України задекларували 299 млрд грн доходів. Загалом було подано майже 176 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

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