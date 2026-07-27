"ПриватБанк" за пів року отримав понад 49 мільярдів прибутку – це на 7,6% більше, ніж торік. ІНФОГРАФІКА

Державний "ПриватБанк" у першому півріччі поточного року зберіг випереджальну динаміку розвитку та укріпив лідерські позиції у фінансовому секторі.

Як повідомили в банку, прибуток до оподаткування досяг 49,5 млрд грн, що на 7,6% перевищує показник аналогічного періоду торік.

Сума податку на прибуток – порівняно з першим півріччям минулого року – цьогоріч зросла в понад два рази, а чистий прибуток після сплати 50% податку на прибуток становив 24,6 млрд грн.

Окрім того, в другому кварталі "ПриватБанк" сплатив 20,36 млрд грн дивідендів за результатами 2025 року.

Кошти клієнтів

Разом із тим стійкість банку підкріплюється високим рівнем довіри клієнтів, про що свідчить зростання обсягу коштів на рахунках на 7,3% із початку року.

"Ці ресурси дозволяють нарощувати підтримку економіки. Динаміка кредитування свідчить, що "ПриватБанк" успішно трансформує довіру клієнтів у фінансування бізнесу, підтримуючи його адаптацію та розвиток в умовах війни", – наголосили в банку.

Ділова активність

"ПриватБанк" також створює умови для ділової активності клієнтів, яка впевнено зростає з першого кварталу, ускладненого тривалими блекаутами та постійними руйнуваннями інфраструктури.

Загальний кредитний портфель за 12 місяців зріс майже на 45%, а кредитування бізнес-клієнтів – майже вдвічі.

Чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,6% з початку року та перевищив 188 млрд грн.

Інклюзія та волонтерство

Поряд із досягненням високих бізнес-результатів "ПриватБанк" продовжує інвестувати в сталий розвиток та впровадження підходів безбар'єрності та інклюзії, посилюючи свій внесок у стійкість громад, економіки та майбутнє країни.

Так, станом на кінець другого кварталу, 88 відділень було приведено до норм підвищеної доступності.

Корпоративне волонтерство вийшло на новий рівень, що дозволило банку встановити два національні рекорди: за найбільшою кількістю волонтерів та найбільшою кількістю дітей, охоплених навчальними заходами.

Окрім того, у першому півріччі 2026 року "ПриватБанк" спрямував на благодійну допомогу 357,88 млн грн.













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Як повідомлялося, "ПриватБанк" запускає кампанію "Щось робиш – щось буде" і серед усіх учасників акції до 15 вересня випадковим чином визначить 50 переможців, які отримають по 50 тис. грн.

До того стало відомо, що "ПриватБанк" отримав одразу дві міжнародні нагороди Euromoney Awards for Excellence 2026, ставши переможцем у номінаціях "Найкращий роздрібний банк" та "Найкращий банк для малого та середнього бізнесу" в Україні.

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