Більшість українців вважає промисловість основою економічного зростання країни, – соцопитування

Більшість українців вважають розвиток великої промисловості ключовим фактором економічного зростання, добробуту населення, зміцнення обороноздатності держави та майбутнього відновлення України.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією Gradus на замовлення Федерації роботодавців України.

Так, 81% респондентів погоджуються з тим, що високий рівень життя в економічно розвинених країнах забезпечується саме потужним розвитком промисловості.

Окрім того, високу роль респонденти відводять аграрному сектору (71%) та добувній галузі (78%).

Аграрний сектор та велика промисловість, на думку респондентів (41% кожна), також є головними донорами бюджету й головними експортними галузями країни (54% і 39% відповідно).

Переважна більшість (80% опитаних) вважають, що велика промисловість здатна забезпечити добробут громадян, а понад 84% переконані, що її розвиток матиме значний вплив на економічне відновлення країни.

Окремо респонденти підкреслюють роль промисловості в сфері безпеки: 80% респондентів визначили, що вона є критично важливою для обороноздатності держави.

Також українці позитивно оцінили вплив переробної (83%) та добувної (82%) промисловості на економіку. Переважна більшість (81%) підтримує ідею створення державних програм розвитку промислових підприємств.

Понад 80% опитаних підтримують ідею зниження податкового навантаження на бізнес як інструмент стимулювання інвестицій та економічного зростання.

При цьому співставна частка вважає, що інвестиції у виробництво приносять користь не лише бізнесу та власникам, а й державі та суспільству через створення робочих місць, розвиток регіонів і наповнення бюджету.

Показники до початку великої війни

До початку повномасштабного вторгнення РФ важка промисловість України формувала 24,8% ВВП ($200 млрд) і давала понад $40 млрд валютної виручки щороку.

Після 2022 року промисловість просіла на 37%, економіка – майже на 30%, а частка індустрії у ВВП знизилася до 19%.

Прогноз

Раніше в Українському інституті майбутнього оприлюднили прогноз, за яким, у разі збереження нинішньої промислової політики, вже до 2035 року економіка України сукупно втратить $260-300 млрд ВВП, експорту та податкових надходжень.

Це еквівалентно приблизно $75-80 млн втрат щодня, або близько $3 млн щогодини.

Окрім того, країна може втратити понад 800 тис. робочих місць, що ще більше поглибить демографічну та економічну кризу.

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Раніше в Державній службі статистики повідомили, що в Україні за підсумками червня 2026 року сповільнилося зростання цін у промисловості. У річному вимірі промислова інфляція впала до 39,1% порівняно з 45,2% у травні.

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